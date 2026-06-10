A un día de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte de la CDMX, Sabrina Carpenter sorprendió al ser vista caminando sobre Paseo de la Reforma.

Rápidamente, las especulaciones comenzaron a surgir en redes sociales, asociando a Carpenter como parte del inicio de la justa mundialista en México.

Sin embargo, la cantante no ha sido confirmada con algún acto musical para la inauguración. Por lo que, de ser parte del Mundial 2026, sería solo como fan del futbol.

Sabrina Carpenter en CDMX (Captura de video)

Sabrina Carpenter regresa a México por motivos desconocidos

Afortunados que estaban en el lugar lograron captar imágenes de Sabrina Carpenter en CDMX, quien accedió a tomarse fotos con algunos de sus fans.

Cabe destacar que la aparición de Sabrina Carpenter fue una absoluta sorpresa, pues ni sus fans esperaban verla en Paseo de la Reforma pese a que los ojos del mundo están puestos en la capital del país.

Sabrina Carpenter estará en Fortnite Festival 2025 (Octavio Guzmán / EFE / EFE)

La última vez que Sabrina Carpenter estuvo en México fue en agosto de 2023 como parte del acto de apertura de los conciertos de Taylor Swift por The Eras Tour.

Desde entonces, la cantante no se había dado cita en nuestro país, ni por motivos turísticos o musicales.

En este caso, pese a que se da por hecho que su visita se debe al inicio del Mundial 2026, también se desconoce si está en medio de un nuevo proyecto profesional.

Aunque se apunta a que estaba en grabaciones de una campaña publicitaria.

Por lo pronto, fans esperan que Carpenter extienda su estadía en CDMX para tener la oportunidad de encontrarse con ella en calles de la ciudad.

Del mismo modo, hasta el jueves 11 de junio sabremos si la cantante disfrutará del primer partido entre México y Sudáfrica o si vivirá el Mundial 2026 desde otra perspectiva.