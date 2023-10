Sasha Sokol envía contundente carta a Ventaneando luego de que la revictimizaron y de esta manera les explicó porqué fue abuso lo que vivió con Luis de Llano.

A través de sus redes sociales, Sasha Sokol -de 53 años de edad- compartió un comunicado en donde reveló que en la segunda etapa de su proceso legal, se confirmó la sentencia contra Luis de Llano.

Durante el programa Ventaneando, los conductores revictimizaron a Sasha Sokol y terminaron normalizando lo que vivió la cantante con Luis de Llano -de 78 años de edad- cuando era menor de edad.

Tras sus declaraciones emitidas en el programa, Sasha Sokol les envió una contundente carta en donde les explicó que su fue un delito lo que Luis de Llano hizo con ella.

Daniel Bisogno -de 50 años de edad- fue el encargado de leer la carta de Sasha Sokol y es que recordó que algunos de los puntos se encontraban relacionados a sus declaraciones.

Tras ausentarse unos días de Ventaneando, Daniel Bisogno regresó al programa de espectáculos donde se mostró feliz de estar con sus compañeros.

Sin embargo, Daniel Bisogno tuvo que leer una carta que Sasha Sokol envió a Ventaneando después de que la revictimizaron en pleno programa en vivo.

Durante la emisión de este 9 de octubre, Daniel Bisogno reveló que Sasha Sokol les había enviado una carta para aclarar unos puntos luego de las declaraciones que habrían hecho sobre su demanda en contra de Luis de Llano.

Fue en ese momento que Daniel Bisogno se dispuso a leer la carta de Sasha Sokol en donde les explicó porqué fue abuso lo que vivió con Luis de Llano.

Sasha Sokol les explicó a los conductores de Ventaneando que la relación con Luis de Llano fue ilícita pues se trataba de un adulto teniendo un romance con una menor de edad.

En su carta, Sasha Sokol dejó en claro que la relación que mantuvo con Luis de Llano no fue normal y por eso se mantuvo en secreto.

“De igual forma, en los años 80 no estaba bien visto ni era normal que un adulto tuviera una relación sentimental y/o sexual con una menor de edad, tan no era normal, que era delito, tan no era normal, que la relación se llevó a cabo en secreto, tan no era normal que por eso décadas después es la única relación de ambos que sigue generando morbo y motivado preguntas por parte de los medios”

Sasha Sokol