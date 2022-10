A seis meses de la denuncia de Sasha Sokol, Luis de Llano reapareció y dice que no se arrepiente de nada a pesar de la denuncia por abuso de la cantante; asegura que está feliz y tranquilo.

El pasado 8 de marzo, Sasha Sokol, de 52 años de edad, publicó un hilo en Twitter donde denunció que Luis de Llano inició una relación con ella cuando tenía 14 años.

Posteriormente reveló que había iniciado una acción civil contra Luis de Llano por daño moral y él ya había sido notificado.

Tras seis meses de esta denuncia, Luis de Llano, de 77 años de edad, reapareció y se negó a hablar de Sasha Sokol.

Sasha Sokol / Luis de Llano (Agencia México)

“Yo estoy feliz, yo estoy muy bien (...) Yo estoy muy bien, no me ha afectado y no hablo de eso” Luis de Llano

No quiso hablar de la denuncia que interpuso Sasha Sokol en su contra y dijo que no piensa negociar con ella: “No voy a llegar a ningún acuerdo de nada, yo estoy muy bien, tranquilo, mi familia me ha respaldado”.

“Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria, mi carrera”. Luis de Llano

Luis de Llano, productor. (Agencia de México)

Luis de Llano: “El que nada debe, nada teme”

El productor aseguró que él no temía de la demanda, pues no creía que hubiera cometido un delito , así lo manifestó en su primer comunicado.

Ahora, Luis de Llano cree que no tiene nada por qué temer: “Yo estoy muy orgulloso de quien soy y el que nada debe, nada teme”.

“Yo no me disculpo de nada, ni me arrepiento de nada, porque yo no hice nada, según yo” Luis de Llano

Asegura que él nunca ha cometido un delito y que su carrera lo respalda, pues nunca había recibido una queja.

Luis de Llano / Sasha Soköl (Agencia México)

Luis de Llano no ha tenido contacto con Sasha Sokol y mencionó que él esta bien: “No necesito comunicarme” y con seguridad aclaró que no cree que la denuncia de la cantante llegue a los tribunales.

“Estoy muy bien, estoy muy feliz y espero que esto se resuelva de una forma sana, correcta y justa”. Luis de Llano

El productor dice que no tenía la intención de demandar a Sasha Sokol: “Yo serían incapaz, yo no voy a demandar aunque me difamen, yo soy una persona recta”.

Hasta el momento Sasha Sokol no se ha manifestado por las palabras de Luis de Llano, pero el productor asegura que está en paz y no teme a la demanda de la extimbiriche.

¿Cómo inició la demanda de Sasha Sokol contra Luis de Llano?

A inicios de marzo, Luis de Llano dio una entrevista a Yordi Rosado donde habló de la relación que tuvo con Sasha Sokol.

El productor revictimizó a la cantante, por lo que ella hizo una denuncia pública sobre la relación que tuvo con él, cuando ella seguía siendo menor de edad.

Posteriormente acudió con las autoridades para demandarlo por daño moral, pues sus comentarios afectaron a la cantante.

Sasha Sokol busca escribió en redes sociales que no tocarán el tema, hasta que las autoridades den una resolución, pero Luis de Llano continúa asegurando su inocencia.