Luis de Llano sí es culpable por el abuso a Sasha Sokol; apeló esta resolución, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) rechazó su solicitud .

Así lo confirmó la noche de este miércoles 27 de septiembre Sasha Sokol a través de un mensaje en sus redes sociales.

De acuerdo con la artista, este día se dio por concluida la segunda etapa del proceso legal en contra de Luis de Llano, en donde, además de confirmarse la sentencia por daño moral, el Tribunal amplió los efectos de su condena .

Sasha Sokol y Luis de Llano (Agencia México )

Luis de Llano es declarado culpable gracias a la reforma al Código Penal; Sasha Sokol ve con esperanza la resolución

Fue el pasado 10 de mayo cuando las autoridades declararon culpable a Luis de Llano por daño moral, por lo que fue sentenciado a cumplir con:

Una disculpa pública a Sasha Sokol

No volver hablar de la artista

Pagar una indemnización a Sasha Sokol

Tras confirmarse este día la sentencia y ampliación de sus efectos contra el productor, Sasha Sokol indicó tener esperanza ante esta resolución, pues es un acto de justicia para todas aquellas víctimas de abuso infantil, sin importar que estos hechos ocurrieron décadas atrás.

Resaltó que esto es posible gracias a la reforma al Código Penal Federal , vigente a partir del pasado 11 de septiembre de este año, en donde se definió que los delitos sexuales cometidos contra menores edad ya no prescriben .

Por ello, los agresores sexuales pueden ser sentenciados sin que se tome en cuenta el tiempo que haya transcurrido desde su agresión.

Sasha Sokol llamó a que todas las víctimas de estos actos alcen la voz, pues mientras esto pase, y con ayuda de las autoridades, no importa los recursos legales que utilicen todos los pederastas, se buscará siempre el cumplimiento de la justicia .

Luis de Llano pierde apelación contra su sentencia; argumentó que Sasha Sokol rompió acuerdo

Luego de darse a conocer el pasado 10 de mayo la sentencia en contra de Luis de Llano, este buscó apelar la resolución del Tribunal Superior de la CDMX, tras indicar que presuntamente Sasha Sokol “habría roto un acuerdo de confidencialidad con él”.

De acuerdo con el programa Chisme No Like, el productor buscaba no disculparse con la artista , además de no realizar el pago de indemnización que se estableció.

Sin embargo, con la ratificación de este día, Luis de Llano deberá cumplir con la sentencia, además de que sus efectos fueron ampliados , sin que hasta el momento se conozca el alcance de esta desición.