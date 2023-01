“Para mí no ha sido nada fácil”: Sasha Sokol llora al enterarse que Luis de Llano no se arrepiente de nada y revela que su denuncia continúa y espera que pronto pueda haber una respuesta por parte de las autoridades.

A 10 meses de que Sasha Sokol de 52 años de edad denunció en sus redes sociales que sufrió abuso sexual cuando era menor de edad en manos de Luis de Llano, la exintegrante de Timbiriche reveló que no ha sido un proceso fácil.

En entrevista con varios medios de comunicación, Sasha Sokol también se pronunció por la disculpa de Yordi Rosado de 51 años de edad, quien fue quien entrevistó a Luis de Llano de 77 años de edad.

Sasha Sokol / Luis de Llano (Agencia México)

Sasha Sokol llora al saber que Luis de Llano no se arrepiente de nada

El 6 de marzo de 2022, Yordi Rosado compartió una entrevista con Luis de Llano, entre los temas que habló el productor fue su relación con Sasha Sokol.

Las declaraciones de Luis de Llano causaron gran controversia y es que Sasha Sokol denunció abuso ya que ella tenía 14 años y él 39.

En medio de la controversia, el equipo legal de Sasha Sokol confirmó el pasado mes de julio que habían ejercido acciones legales en contra de Luis de Llano por daño moral.

A seis meses de su denuncia, Sasha Sokol fue cuestionada en el aeropuerto de la Ciudad de México sobre las declaraciones de Luis de Llano en donde aseguraba que no se arrepiente de nada y está orgulloso de su nombre y trayectoria.

Sasha Sokol señaló que no podía esperar más de una persona que se “encama” con una menor de edad y decidió terminar la entrevista.

“¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años?, no tengo nada más que decir” Sasha Sokol

Ante los cuestionamientos de los reporteros, Sasha Sokol rompió en llanto y aseguró que es una mujer que pudo romper el silencio pese a que ha sido un momento muy difícil.

Sobre la demanda, Sasha Sokol señaló que sigue en pie y que espera que en dos meses ya se tenga una resolución y en ese momento podrá hablar más del tema.

“Soy una mujer que levantó la voz, no es que yo lo considere o no. La denuncia por supuesto que continúa y yo espero que en uno o dos meses tengamos una resolución y entonces platicamos” Sasha Sokol

Sasha Sokol nunca pidió que Yordi Rosado bajará su entrevista con Luis de Llano pues es un ejemplo de impunidad y normalización

Sobre la disculpa que ofreció Yordi Rosado al no saber reaccionar en la entrevista de Luis de Llano, Sasha Sokol señaló que el abuso es un tema en el que todos están aprendiendo a como tocarlo.

“Yo creo que todos estamos aprendiendo como tocar temas delicados, para mí no es nada fácil, no estoy a costumbrada a hacer esto, para la prensa tampoco lo es” Sasha Sokol

Sasha Sokol puntualizó que entiende que Yordi Rosado haya tenido esa reacción al escuchar las declaraciones de Luis de Llano.

Pero considera que es importante que se aprendan a nombrar las cosas por su nombre para poder cambiar.

“Entiendo que la reacción de Yordi haya sido la que fue, pero creo que, si no aprendemos a nombrar las cosas, no vamos a poder aprovechar las áreas de oportunidad que tiene lo que está pasando” Sasha Sokol

Sasha Sokol señaló que en realidad no tiene problema con Yordi Rosado y agradece que haya reconocido que cometió un error.

Sobre las versiones que señalaban que se debería bajar la entrevista de Yordi Rosado con Luis de Llano, Sasha Sokol señaló que ella no lo pidió ya que le parece que es un buen ejemplo de impunidad y normalización.

“Yordi siempre me ha tirado muy buena onda, es un cuando lindo, y le agradezco que haya reconocido… yo nunca critiqué que la entrevista sucediera porque me parece que ayudó, tampoco pedí que la bajaran, porque me parece que es un ejemplo perfecto de impunidad y de normalización y creo que es importante que veamos esas cosas para que podamos cambiarlas” Sasha Sokol

Sasha Sokol destacó que lo único que pidió es que hubiera más empatía, pues al normalizar las declaraciones no se ayuda a terminar con esta situación.

“Mi único comentario fue que la empatía es importante, ¿y a qué me refiero con esto?, cuando tú haces una entrevista, claramente tú no sabes qué es lo que te van a decir tus entrevistados, pero si tú normalizas lo que tus entrevistados dicen, no ayudas a que termine” Sasha Sokol

En su conversación Sasha Sokol dio a conocer cómo le hubiera que hubiera actuado Yordi Rosado al escuchar las declaraciones de Luis de Llano.

“Creo que en ese sentido hubiese sido, desde mi punto de vista, mejor que hubiera Yordi hubiera dicho, cuando Luis le comentó lo que fuera, que Yordi hubiera dicho algo como ‘oye, ¿no te parece que Sasha era muy chiquita para andar contigo?’, ‘¿oye no te parece que tu estabas en una posición de poder frente a Sasha que trabajaba contigo?’” Sasha Sokol

Sasha Sokol puntualizó que entiende que no es papel de Yordi Rosado juzgar a Luis de Llano, pero si ser más empático.

“Si él hubiera, sin juzgar a Luis, porque no es su papel, pero no normalizado la respuesta de Luis, me parece que hubiera sido más empático, en este caso conmigo” Sasha Sokol