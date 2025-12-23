Kenia Os -de 26 años de edad- y Peso Pluma regalaron juguetes a niños en Los Ángeles, Estados Unidos, para celebrar la Navidad.

La feliz pareja estuvo en una sucursal de Vallarta Supermarkets, una conocida cadena de supermercados que organizó un evento para apoyar a familias latinas.

Kenia Os y Peso Pluma celebran la Navidad regalando juguetes en Estados Unidos

Peso Pluma -de 26 años de edad- y Kenia Os estuvieron en el evento organizado por Vallarta Supermarkets, donde convivieron con los asistentes.

La entrega de juguetes se realizó en el estacionamiento de la sucursal, donde hubo regalos, juguetes y música.

Kenia Os y Peso Pluma entregaron los juguetes y se tomaron fotos con los niños, así como con las familias.

El evento fue bien recibido por las familias de la comunidad, ya que el ambiente navideño fue ameno y Pesos Pluma, así como Kenia Os, fueron amigables y accesibles.

Peso Pluma y Kenia Os usaron ugly sweater rojos, incluso el cantante compartió una historia en Instagram: “Ya vamos para el Toy Giveaway plebada”.

Los cantantes agradecieron la asistencia al evento y mostraron su felicidad por poder ayudar a la comunidad latina.

Kenia Os y Peso Pluma pasarán la Navidad juntos en Estados Unidos

Después de su acto de beneficencia, Peso Pluma y Kenia Os acudieron a un juego de la NBA.

Kenia Os y Peso Pluma fueron los invitados especiales del partido entre Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers.

Todo indica que Kenia Os y Peso Pluma pasarán Navidad juntos, y lo harán en Estados Unidos, donde han pasado el mayor tiempo de su noviazgo.

Peso Pluma y Kenia Os están a punto de cumplir un año de relación y todo indica que su noviazgo está mejor que nunca.