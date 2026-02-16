Kenia Os lleva algunos años celebrando el ‘día kenini’ en octubre, pero en esta ocasión pide a sus fans reglar una flor azul.

El 12 de febrero, Kenia Os estrenó su sencillo Tú y yo x siempre y lanzó un reto a su fans para el próximo ‘día kenini’.

Kenia Os pide regalar flores azules en el ‘día kenini’

Los fans de Kenia Os están emocionados por el lanzamiento de su disco K de Karma y la cantante aprovechó su atención para lanzarles un reto.

Kenia Os lanzó la iniciativa de regalar flores azules el ‘día Kenini’, el cual se celebra el 26 de octubre.

Kenia Os en los Premios Juventud 2025 (Instagram | @premiosjuventud)

El reto consiste en que los keninis enamorados se regalen flores azules para celebrar el amor.

Este reto es similar al de regalar flores amarillas el 21 de septiembre, el cual surgió por la telenovela Floricienta.

Además de ser una celebración por el amor, regalar flores azules por los fans será una forma de mostrar su apoyo a Kenia Os.

Kenia Os pide regalar flores azules el "día del kenini" (Especial)

Kenia Os estrenó una canción para celebrar el mes del amor

El próximo 19 de marzo se estrena el nuevo álbum de Kenia Os, el cual se llama K de Karma.

Un mes antes del lanzamiento de su disco, Kenia Os estrenó Tú y yo x siempre, una canción escrita por Carla Morrison y que habla del amor.

En el video oficial se ve a Kenia Os usando un vestido blanco con un tocado de plumas en la cabeza.

Kenia Os expresó que Tú y yo x siempre era de las canciones más especiales de su carrera , ya que le parecía extraño cantar una canción tan romántica.

El video oficial de la nueva canción de Kenia Os ya está en YouTube, pues fue grabado en noviembre.