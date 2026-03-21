Peso Pluma -de 26 años de edad- sorprendió a Kenia Os con un romántico detalle luego de su concierto en el Palacio de los Deportes.

Fue a través de sus redes sociales que Kenia Os -de 26 años de edad- compartió su reacción al ver la sorpresa que le preparó su novio Peso Pluma.

La romántica sorpresa que le preparó Peso Pluma a Kenia Os tras concierto en CDMX

Con el motivo de lanzamiento de su cuarto disco llamado “K de Karma”, Kenia Os preparó un listening party el 19 de marzo en el Palacio de los Deportes.

A través de sus redes sociales, Kenia Os compartió algunos momentos de su concierto; sin embargo, hubo uno que llamó la atención de sus seguidores.

Y es que Kenia Os no dudo en presumir la romántica sorpresa que le preparó Peso Pluma en su camerino tras su concierto.

Así sorprendió Peso Pluma a Kenia Os tras concierto en CDMX (@keniaos / Instagram)

El cantante de corridos tumbados la sorprendió al llenar su camerino con flores rojas, blancas y azules.

En un video, Kenia Os mostró su felicidad con este gran detalle de su novio e incluso bailó frente a la cámara.

“Te amo mi amor con todo mi corazón”, escribió Kenia Os al compartir el video.

Peso Pluma le responde a Kenia Os tras sorpresa en su concierto en CDMX

El video de Kenia Os de inmediato se viralizó en las redes sociales, generando miles de comentarios en donde celebraron el gesto romántico de Peso Pluma.

Peso Pluma no tardó en responder públicamente y escribió: “Te amo más mi amor”.

Así sorprendió Peso Pluma a Kenia Os tras concierto en CDMX (@pesopluma / Instagram )

Pese a que Peso Pluma no pudo estar presente en el concierto de Kenia Os, compartió que se encontraba al tanto de cada detalle de la presentación.

Y es que compartió contenido del concierto de Kenia Os, además anteriormente había expresado el orgullo que sentía por el nuevo paso de su novia.

“Soy el novio más orgulloso del mundo” Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma se han convertido en una de las parejas más conocidas del entretenimiento en México.