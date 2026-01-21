Kenia Os abrió su corazón y reveló cómo comenzó su romance con Peso Pluma y es que cuando lo conoció “él tenía novia”.

“De hecho yo fui a cantar a Dallas y él estaba en una relación y todo fue muy profesional, o sea, jamás, a pesar de que yo sabía que le gustaba” Kenia Os

Aunque se han convertido en una de las parejas más mediáticas, Kenia Os se sinceró sobre cómo fue la primera vez que conoció a Peso Pluma.

Kenia Os confiesa que cuando conoció a Peso Pluma “él tenía novia”

En entrevista con Adela Micha, Kenia Os reveló más detalles sobre su inicio de relación con Peso Pluma, aunque no todo se dio de inmediato pues “él tenía novia”.

Kenia Os recordó en la entrevista para YouTube que conoció a Peso Pluma cuando hicieron el video para la canción “Tommy y Pamela”.

Aunque ambos de inmediato sintieron una atracción, no iniciaron nada romántico hasta mucho tiempo después.

En ese encuentro inicial no sucedió nada fuera de lugar pesa a que ella sabía que le gustaba a Peso Pluma y él le gustaba, en ese momento todo se mantuvo muy profesional.

“Esto es algo que nunca he contado, voy a contar por encimita porque es una historia larga. Nos conocimos en el video de ‘Tommy y Pamela’, o sea yo sabía que le gustaba, él me gustaba, pero fue muy profesional, no hubo nada realmente ahí, se sentía la energía, todos los equipos ahora nos reímos, porque era como dos niños chiquitos” Kenia Os

Kenia Os señaló que ambos se encontraban muy nerviosos por lo que interactuaron muy poco durante la filmación del videoclip.

“Cuando estábamos grabando el video, él me dijo, casi no hablamos, solo estábamos como niños chiquitos nerviosos” Kenia Os

Sin embargo, Kenia Os notó que Peso Pluma se encontraba nervioso, algo que le confesó el cantante al concluir las grabaciones.

“Veía que la pierna se le movía así y yo fingía que no estaba nerviosa, pero realmente traía mis dos copitas de vino, porque estaba muy nerviosa y al final del video, en las últimas tomas de la camioneta, me dijo: ‘Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así y a mí esto no me pasa’. Y yo le dije: ¿por qué estás nervioso? No estés nervioso. Bueno pues es que ya sabes y yo me quedé seria” Kenia Os

Kenia Os y Peso Pluma se han dejado ver muy enamorados

Kenia Os reveló que el cantante le contestaba historias en Instagram, pero ella no le creía hasta que se citaron para verse en persona de nuevo y así fue como iniciaron su relación.

Desde finales de 2024 comenzaron los rumores sobre un romance entre Peso Pluma y Kenia OS.

Sin embargo, fue hasta el Pegasus World Cup en enero de 2025 que la pareja hizo su aparición pública.

Desde ese momento, Kenia Os y Peso Pluma se han dejado ver juntos en diferentes eventos.