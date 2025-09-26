El jueves 25 de septiembre se llevaron a cabo los Premios Juventud 2025 con Kenia Os -de 26 años de edad- como una de las estrellas de la noche.

Con 2 nominaciones en el evento, la cantante y empresaria mexicana llegó sin la compañía de Peso Pluma, de 26 años de edad.

Kenia Os desfila sola en la alfombra de los Premios Juventud 2025

Cuando llegó el momento de desfilar por la alfombra roja del evento, Kenia Os no pasó desapercibida.

Luciendo un vestido de encaje que es el equilibrio entre elegancia y sensualidad, la cantante fue la más comentada de los Premios Juventud 2025.

Por supuesto que una de las cosas que se comentó en redes sociales fue la ausencia de Peso Pluma, actual novio de la cantante.

Y es que, pese a que ambos mantenían su relación en las sombras, con el tiempo se fueron mostrando cada vez más en público.

Motivo por el que algunos fans esperaban verlos juntos en una noche importante para Kenia Os y sus nominaciones en el evento.

Aún así, la cantante lució feliz y radiante en los Premios Juventud 2025.

Por su parte, de Peso Pluma se especula que compromisos en su agenda de trabajo le pudieron impedir su asistencia a la premiación.

Kenia Os reacciona al cambio de look de Peso Pluma

Previo a su noche en los Premios Juventud 2025, Kenia Os compartió un romántico y tierno momento a lado de su querido Peso Pluma.

Fue por medio de una foto que subió a sus redes sociales que la cantante reveló el nuevo look del cantante de corridos tumbados.

Durante años, sobre todo en el auge de su carrera musical, Peso Pluma se distinguió por llevar un corte de cabello estilo mullet.

Ahora el cantante habría optado por un nuevo estilo, marcado por un corte estilo buzz cut.

Ante el nuevo cambio Kenia Os demostrar cautivada y enamorada, pues en otra de sus historias colocó un emoji de carita enamorada.

Gesto que muchos interpretaron como una señal de aprobación y apoyo para Peso Pluma.