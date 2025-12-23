Un adelanto de “Dinastía” de Peso Pluma se filtró días antes de su lanzamiento.

“Dinastía” es el esperado álbum colaborativo entre Peso Pluma y su primo Tito Double P.

A través de redes sociales, Peso Pluma y Tito Double P revelaron una adelanto de “Dinastía”.

En un video, los cantantes de corridos tumbados dieron una pequeño avance de cómo suena el nuevo álbum que lanzarán el próximo jueves 25 de diciembre.

La grabación tiene algunos guiños a la cultura mexicana, así como a Peso Pluma usando una máscara de luchador.

El avance deja ver el estilo reconocible de Peso Pluma que se ha consolidado como un referente de los corridos tumbados.

“Dinastía” de Peso Pluma, ya está listo para pre-guardarse en plataformas musicales como:

Spotify

Apple Music

Actualmente, ya puede escucharse el tema “intro” que inaugura el nuevo disco de Peso Pluma .

Con dicho álbum, se espera que Peso Pluma vuelva a estar en las listas de popularidad.

“Dinastía” de Peso Pluma y Tito Double P (Captura de video)

¿Cuántas canciones tendrá el álbum “Dinastía” de Peso Pluma?

El álbum “Dinastía” de Peso Pluma tendrá un total de 15 canciones:

“Intro” “Dopamina” “Ni pedo” “Putielegante” “7-3″ “Billete” “Daño” “Trucha” “Morras II” “Mezcal” “Malibú” “20s” “Viejo lobo” “Tú con él” “Bckpckbyz”

Todos los temas del disco son colaboración entre Peso Pluma y Tito Double P.