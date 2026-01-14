Kenia Os no se anda con juegos cuando de su carrera musical se trata, pues tras el anuncio de “K de Karma” la cantante alista también una gira mundial para 2026:

“Estuvimos preparando mi equipo y yo un nuevo tour. Y sé que va a estar muy padre y que va a estar en muchos países”. Kenia Os

Pasaron varios meses desde que Kenía Os hacía un lanzamiento musical, prometiendo a sus fans que habrá valido la espera para su nuevo álbum.

“Creo que no se esperan lo que viene”, dice Kenia Os de su nuevo disco y gira de conciertos

En entrevista, Kenia Os habló con emoción e ilusión del primer sencillo oficial de su album por estrenar, adelantando que es algo nunca visto a lo largo de su carrera musical.

Por su fuera poco, la cantante reveló que estuvo preparando este nuevo material discográfico durante el último año y medio.

Kenia Os: La OG (Disney+)

Y esto mentira no es, pues desde el anuncio de “Ka deKarma” los keninis advirtieron un cambio radical en estética rosa de Pink Aura, el tercer álbum de la cantante.

Con esta nueva era Kenia Os trae entre manos una etapa mucho más sobria y alejada de lo que conocemos de ella.

Esta es una opinión con la que Peso Pluma, novio de la cantante, estaría completamente de acuerdo.

Según Kenia Os, su novio estuvo involucrado en mucho de la creación del nuevo álbum, acompañando y aconsejando.

Por si fuera poco, el cantante de corridos tumbados tiene un buen presentimiento de lo bien que le irá a su amor durante su nueva era musical:

“Él ya tiene escuchándolo muchos meses. Lo ponemos en el carro y él está super emocionado, justo me estaba diciendo como ‘tengo como un súper buen feeling de este nuevo álbum, creo que va a ser algo muy diferente para tu carrera’”. Kenia Os

Hasta el momento los fans de Kenia Os están a la espera por el lanzamiento del primer sencillo oficial para el álbum.

Por lo pronto, todavía no hay fecha de lanzamiento para “K de Karma” ni fechas para la próxima gira de la cantante.