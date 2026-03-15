Se calentaron los ánimos entre Karely Ruiz y Marcela Mistral previo al Ring Royale y casi se agarran a golpes.

Este sábado 14 de marzo se llevó a cabo el evento de pesaje, en el que Karely Ruiz y Marcela Mistral terminaron entre empujones.

Durante el pesaje del Ring Royal, Karely Ruiz y Marcela Mistral llegan a los empujones

Una de las peleas más esperadas del Ring Royale -evento de boxeo en Monterrey organizado por Poncho de Nigris- es la de Karely Ruiz y Marcela Mistral, incluso se le ha llamado “Duelo de Divas”.

La rivalidad entre Karely Ruiz y Marcela Mistral surgió fuera del ring y ahora se enfrentarán en lo que promete ser una pelea muy intensa.

Así quedó demostrado durante el pesaje de Karely Ruiz y Marcela Mistral previo a la pelea en Ring Royale, donde casi terminan a los golpes.

Y es que al estar cara a cara para la clásica fotografía frente a frente, Karely Ruiz y Marcela Mistral se provocaron y terminaron entre empujones.

Las imágenes muestran que Marcela Mistral dio un empujón a Karely Ruiz con el hombro izquierdo, a lo que la influencer reaccionó con un sólido empujón con ambos brazos.

Para evitar que las cosas fueran más allá, Poncho de Nigris y otros asistentes tuvieron que intervenir para separarlas.

Cabe señalar que las ambas cumplieron con el peso requerido:

Marcela Mistral marcó 58 kilos en la báscula

Mientras Karely Ruiz registró 57

La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral se llevará a cabo este domingo 15 de marzo como parte de la cartelera del Ring Royale en la Arena Monterrey.

Esposo de Karely Ruiz le da un golpe a Alfredo Adame tras el pesaje del Ring Royale

Pero Karely Ruiz no solo tuvo un altercado con Marcela Mistral y es que también lo tuvo con Alfredo Adame afuera del evento de pesaje del Ring Royale.

A través de un video se ve que Karely Ruiz le grita a Alfredo Adame desde su camioneta.

Alfredo Adame se regresa para encarar a Karely Ruiz, sin embargo no se espera que su esposo se encuentra afuera y va a responder agresivamente.

Y es que en ese momento Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, le soltó un golpe a Alfredo Adame en la mejilla, quien se encontraba completamente distraído.

Tras la agresión, Alfredo Adame y sus acompañantes se lanzaron de inmediato contra Jhon Echeverry.

Sin embargo, Jhon Echeverry terminó huyendo del lugar al ver que eran mayoría, las imágenes no muestran más allá del altercado que se formó.

Jhon Echeverry explicó que agredió a Alfredo Adame por todas las veces que había violentado a Karely Ruiz.

“Me tocó educar al anciano de Alfredo Adame, para que no le siga diciendo puta a mi esposa, porque a las mujeres se les respeta. Te tocó defenderte con tus gorilas porque solo no puedes porque estás muy anciano; ojalá te partan tu maíz mañana en la pelea” Jhon Echeverry