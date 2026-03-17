Usuarios en redes han señalado que Luis R. Conriquez podría enfrentar acusaciones por apología del delito en Monterrey, Nuevo León tras su polémica presentación en el Ring Royale 2026.

A pesar de la restricción de este género en varios estados de la república, el cantante sonorense causó revuelo al entonar dos narcocorridos durante el evento de box entre famosos:

Luis R. Conriquez (Instagram/@luisrconriquezoficial)

¿Luis R. Conriquez será acusado por apología del delito en Monterrey?

En el año 2004 se publicó en el Código Penal de Nuevo León el delito de apología del delito o de algún vicio, con penas que van desde seis meses a tres años de prisión, así como multas de diez a cincuenta cuotas.

“Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o algún vicio, se le aplicará prisión de seis meses a tres años y multa de diez a cincuenta cuotas, si el delito no se ejecutare. En caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda como partícipe del delito cometido”. Codigo Penal NL

Sin embargo, esto no implica necesariamente que Luis R. Conriquez sea investigado por apología del delito, pues en Nuevo León no existe una prohibición explícita contra los narcocorridos.

Aunque diputados locales de Nuevo León han dicho que existen intenciones de presentar propuestas para prohibirlos, hasta ahora ninguna ha sido llevada al Congreso.

En contraste, otros estados sí contemplan sanciones para los intérpretes de este género en eventos públicos, tales como:

Chihuahua

Tijuana

Cancún

Nayarit

Artistas y bandas que ya no cantarán narcocorridos (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Luis R. Conriquez fue multado en Chihuahua por cantar narcocorridos

No es la primera vez que Luis R. Conriquez causa controversia por interpretar narcocorridos.

En el 2024, el cantante tuvo que pagar una multa superior a los 850 mil pesos en Chihuahua por su presentación en el Palenque de Santa Rita.