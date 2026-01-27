Ring Royale 2026 presenta su lista oficial de combates

El Ring Royale 2026 presentó su lista oficial de combates que se llevarán a cabo el 15 de marzo en la Arena Monterrey.
A través de redes sociales, se dieron a conocer a los famosos que pelearán en el primer Ring Royale, evento de box de Poncho de Nigris, de 49 años de edad.
Peleadores del Ring Royale 2026
Los peleadores confirmados para el Ring Royale 2026 son estos:
- Aldo Tamez De Nigris, de 26 años de edad
- Nicola Porcella, de 37 años de edad
- Alfredo Adame, de 67 años de edad
- Carlos Trejo, de 62 años de edad
- Karely Ruiz, de 25 años de edad
- Marcela Mistral, de 37 años de edad
- Abelito, de 25 años de edad
- Bull Terrie
- Ibsan Cuevas Alcalá “Lobo Estepario”, de 35 años de edad
- Jony Beltrán, de 30 años de edad
- RC TFK, de 32 años de edad
- Rogelio Eulalio Lino Arana “Ghetto Living”, de 29 años de edad
- La Kyliezz Ponce, de 33 años de edad
- Alexis Mvgler, de 33 años de edad
- Velvetine, de 35 años de edad
- Georgiana, de 36 años de edad
- Alberto del Río “El Patrón”, de 48 años de edad
- Chuy Almada, de 37 años de edad
Lista oficial de combates del Ring Royale 2026
Esta es la lista oficial con combates confirmados que habrá en el Ring Royale 2026:
- Aldo De Nigris vs Nicola Porcella
- Alfredo Adame vs Carlos Trejo
- Karely Ruiz vs Marcela Mistral
- Abelito vs Bull Terrie
- Ibsan Cuevas Alcalá “Lobo Estepario” vs Jony Beltrán (freestyle)
- RC TFK vs Rogelio Eulalio Lino Arana “Ghetto Living” (freestyle)
- La Kyliezz Ponce y Georgian vs Alexis Mvgler y Velvetine
- Alberto “El Patrón” va Chuy Almada
Las entradas para el Ring Royale 2026 ya están disponibles en Superboletos. Los precios van de los 628 hasta los 6 mil 820 pesos.
Quizá de los combates más esperados del Ring Royale 2026 es el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo.
En especial por la rivalidad que hay entre ambos famosos desde hace algunos años.