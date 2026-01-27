El Ring Royale 2026 presentó su lista oficial de combates que se llevarán a cabo el 15 de marzo en la Arena Monterrey.

A través de redes sociales, se dieron a conocer a los famosos que pelearán en el primer Ring Royale, evento de box de Poncho de Nigris, de 49 años de edad.

Peleadores del Ring Royale 2026

Los peleadores confirmados para el Ring Royale 2026 son estos:

Aldo Tamez De Nigris, de 26 años de edad

Nicola Porcella, de 37 años de edad

Alfredo Adame, de 67 años de edad

Carlos Trejo, de 62 años de edad

Karely Ruiz, de 25 años de edad

Marcela Mistral, de 37 años de edad

Abelito, de 25 años de edad

Bull Terrie

Ibsan Cuevas Alcalá “Lobo Estepario”, de 35 años de edad

Jony Beltrán, de 30 años de edad

RC TFK, de 32 años de edad

Rogelio Eulalio Lino Arana “Ghetto Living”, de 29 años de edad

La Kyliezz Ponce, de 33 años de edad

Alexis Mvgler, de 33 años de edad

Velvetine, de 35 años de edad

Georgiana, de 36 años de edad

Alberto del Río “El Patrón”, de 48 años de edad

Chuy Almada, de 37 años de edad

Ring Royale 2026 presenta su lista oficial de combates (@ringroyalefights / Instagram)

Lista oficial de combates del Ring Royale 2026

Esta es la lista oficial con combates confirmados que habrá en el Ring Royale 2026:

Aldo De Nigris vs Nicola Porcella

Alfredo Adame vs Carlos Trejo

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Abelito vs Bull Terrie

Ibsan Cuevas Alcalá “Lobo Estepario” vs Jony Beltrán (freestyle)

RC TFK vs Rogelio Eulalio Lino Arana “Ghetto Living” (freestyle)

La Kyliezz Ponce y Georgian vs Alexis Mvgler y Velvetine

Alberto “El Patrón” va Chuy Almada

Ring Royale 2026 presenta su lista oficial de combates (@ringroyalefights / Instagram)

Las entradas para el Ring Royale 2026 ya están disponibles en Superboletos. Los precios van de los 628 hasta los 6 mil 820 pesos.

Quizá de los combates más esperados del Ring Royale 2026 es el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo.

En especial por la rivalidad que hay entre ambos famosos desde hace algunos años.