A menos de una semana de que Carlos Trejo se suba al ring con Alfredo Adame en Ring Royale, el ‘Caza Fantasmas’ denunció un atentado y no duda que sea de su contrincante.

Carlos Trejo de 62 años de edad, dijo que aunque no tiene pruebas de que el atentado sea por Alfredo Adame, no duda que sea así por Ring Royale.

Carlos Trejo vive atentado y cree que es por su pelea en Ring Royale

El ‘Caza Fantasmas’ aseguró de forma legal -mediante contrato- que Alfredo Adame de 67 años de edad, no desistirá de su pelea en Ring Royal, por lo que ahora cree que lo quiere perjudicar antes del enfrentamiento.

En una entrevista con Sale el Sol, Carlos Trejo compartió que el fin de semana del 7 de marzo de 2026, vivió un atentado en su casa en la Ciudad de México (CDMX).

Aunque en un principio calificó el hecho como un asalto, luego se retractó asegurando que fue más un “ataque” porque no le quitaron nada y la agresión fue de inmediato con un tubo.

Carlos Trejo, el Caza Fantasmas. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez / Galo Cañas Rodríguez)

Carlos Trejo aseguró que fue gracias a su lobo que los delincuentes huyeron causándole solo un golpe que amortiguo con su mano, pero no perjudicó más su salud.

“Cerca de la pelea [en Ring Royale con Alfredo Adame] un tipo viene con un tubo, alcancé a meter la mano y me pegó en el dedo. Para mí fue un ataque, no, no me robaron nada”. Carlos Trejo, caza fantasmas.

Pese a que el ‘Caza Fantasmas’ dijo que no sabía quién habría intentado dañar su salud, cree sospechoso que estos hechos pasaran ocho días antes de su pelea en Ring Royale.

Carlos Trejo acusa a Alfredo Adame del atentado antes de Ring Royale

El ‘Caza Fantasmas’ compartió el atentado que vivió antes de su pelea en Ring Royale, por lo que no descarta que el causante sea Alfredo Adame.

Debido a que Carlos Trejo se subirá al ring de pelea con Alfredo Adame el 15 de marzo, cree que pudo ser el creador de contenido quien quiso dañarlo, en busca de que renunciara a Ring Royale.

Carlos Trejo dijo no tener pruebas contra Alfredo Adame, pero sí expuso que por su rivalidad eterna el autor pudo haber sido él.

“No tengo la menor duda [de que Alfredo Adame sea el causante], seguramente están tratando de hacer cualquier cosa para que no llegue, pero voy a llegar. Entonces ahorita ya aumenté la seguridad (...) está enfermo ese tipo”. Carlos Trejo, caza fantasmas.

Por otra parte, no habló de emprender acciones legales en contra del ataque que vivió en su domicilio.