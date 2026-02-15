Poncho de Nigris retó al influencer Adrián Marcelo a participar en una pelea de Ring Royale por 4 millones de pesos.

Esta sería una de las peleas más llamativas para la fecha del 15 de marzo en la Arena Monterrey donde se llevará a cabo el Ring Royale.

Hasta ahora ya se tienen confirmadas peleas como la de Alfredo Adame contra Carlos Trejo; Marcela Mistral contra Careli Ruiz o Nicola Porcella contra Aldo de Nigris, entre otras.

¿Cómo sería la pelea de Poncho de Nigris vs Adrián Marcelo en Ring Royale?

Las condiciones de la pelea en Ring Royale son tres rounds, dos minutos de descanso y con careta, no obstante Poncho de Negris advirtió a Adrián Marcelo que lo va a noquear.

Usuarios en redes sociales señalaron que Poncho de Nigris quiere que Adrián Marcelo levante su evento

Cabe recordar que el productor de Ring Royale es el propio Poncho de Nigris, evento que ha despertado el interés de internautas por programar peleas entre famosos, influencers, actores y más.

¿Adrián Marcelo aceptará reto de Poncho de Nigris?

Adrián Marcelo no se ha pronunciado respecto de la propuesta de pelear por 4 millones de pesos en King Royale.

En el pasado ha dicho que no pelearía ni por 4 millones de pesos pues ha dado a entender que conoce sus limitaciones físicas.

Poncho de Nigris dijo que lo que estaría cobrando Adrián Marcelo representa casi la mitad de la cartelera.