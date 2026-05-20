Alfredo Adame está listo para volverse a subir a Ring Royale y retó a Lupillo Rivera tras nocauts a Carlos Trejo.

Han pasado dos meses de la victoria de Alfredo Adame en Ring Royale y ya está buscando con quién pelear su título, por lo que propuso a su enemigo de La Casa de los Famosos, Lupillo Rivera.

La disputa entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera ha sido tan grave, que ya hubo amenazas de muerte y de una posible demanda.

Alfredo Adame quiere subirse al ring con Lupillo Rivera

Ring Royale estaría preparando una segunda edición y Alfredo Adame podría pelear para defender su título de ganador, por lo que propuso a Lupillo Rivera como contrincante.

“No se quiere subir conmigo al ring, es un cobardón.” Alfredo Adame

Alfredo Adame dice que ha retado cuatro veces a Lupillo Rivera para una pelea amateur de box, pero el cantante se niega.

El actor asegura que Poncho de Nigris buscó a Lupillo Rivera para que participara en la siguiente edición de Ring Royale y otra vez se negó.

“Ya lo habían invitado y dijo que no tres veces y ahora Poncho de Nigris creo que le llamó y le dijo que no” Alfredo Adame

Alfredo Adame volvió a mandar el reto y quiere pelear con Lupillo Rivera en septiembre.

Lupillo Rivera (Agencia México)

¿Alfredo Adame peleará contra Wendy Guevara? Esto se sabe

En la primera edición de Ring Royale, Alfredo Adame iba a pelear contra Wendy Guevara, pero al final no se concreto porque la influencer se estaba recuperando de una cirugía.

Al final, se pactó que Alfredo Adame peleara con Carlos Trejo, con quien tenía una pelea mediática desde hace años y la cual culminó cuando el actor noqueó al cazafantas.

La siguiente edición de Ring Royale será en septiembre y se confirmó que Wendy Guevara será una de las peleadoras, pero no se ha revelado a su contrincante.

Aunque Alfredo Adame asegura que la siguiente edición de Ring Roayel sería en septiembre, Aldo de Nigris mencionó que será hasta marzo de 2027.