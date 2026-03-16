José Ángel Bichir, de 38 años, fue dado de alta del hospital y, a su salida, dio unas breves palabras a los medios. Admitió estar muy mal después de su accidente.

“Estoy muy mal, No entiendo muy bien qué está pasando. Es como despertar un sueño y no entender qué pasó”. José Ángel Bichir

Ante los medios, agradeció el apoyo y el cariño que ha recibido; sin embargo, dijo aún no estar bien del todo, pues se siente muy mareado y somnoliento.

José Ángel Bichir estaría grave tras arrojarse de un tercer piso (Michelle Rojas )

José Ángel Bichir sale del hospital tras su accidente; “estoy muy mal”, admite

El actor José Ángel Bichir fue dado de alta del Hospital Rubén Leñero luego de tres días de estar internado por una caída que le ocasionó fracturas en el rostro y lesiones graves.

De acuerdo con la información, José Ángel Bichir cayó de una ventana desde su apartamento, que se encuentra en un tercer piso, por lo que se sospechó intento de suicidio.

A través de un comunicado, la familia de actor aclaró que la caída había sido un accidente derivado de una crisis de salud mental que atravesaba José Ángel Bichir.

El actor estuvo internado tres días para luego ser dado de alta. A su salida, dijo a los medios estar muy mal y no saber bien qué pasó.

José Ángel Bichir salió del hospital en silla de ruedas y en compañía de su padre.