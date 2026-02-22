Somos México suma a Joaquín Cosío y Jorge Ortiz de Pinedo rumbo a su registro como nuevo partido político.

Este sábado se realizó la asamblea nacional constitutiva de la organización civil Somos México, acto donde se nombró a la dirigencia, los integrantes de su consejo nacional y consejo consultivo ciudadano.

Somos México suman nuevos militantes entre ellos Joaquín Cosío y Jorge Ortiz de Pinedo

Con la mira puesta a su registro como partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Somos México presentó al Consejo Consultivo Ciudadano con varios personajes entre sus filas.

Se trata de un órgano independiente diseñado para evaluar y vigilar las acciones del partido, se encuentra integrado por exconsejeros del INE, activistas, deportistas, periodistas y artistas, entre los que se encuentran:

Joaquín Cosío y Jorge Ortiz de Pinedo se suman a Somos México (@ferbelaunzaran / X )

El objetivo del Consejo Consultivo Ciudadano es que hombres y mujeres libres, que en su mayoría no están afiliados al partido, puedan señalar los aciertos y errores de la organización con total libertad.

Aunque no fueron nombrados parte del consejo consultivo, asistieron a la reunión:

A través de un video, Jorge Ortiz de Pinedo reconoció que se sumaba a Somos México con el objetivo de que sus hijos y nietos tengan un país donde puedan vivir con tranquilidad, justicia y sin corrupción ni violencia.

Considera que la sociedad unida puede hacer mucho, por lo que confía que se puede lograr el cambio.

Jorge Ortiz de Pinedo señaló que es necesario recabar aún más militantes para evitar que las autoridades electorales puedan negarles el registro.

Somos México destacó que entre sus militantes se encuentran intelectuales, académicos y políticos, con el objetivo de aglutinar diversas ideologías y marca un frente democrático común.

🇲🇽En #SomosMx la motivación es clara; construir un país en paz, con justicia, libertad y oportunidades reales para todas y todos.

La marea rosa nos recordó la fuerza de la esperanza ciudadana. Hoy esa energía se convierte en un compromiso más grande: sumar más voces, involucrar a… pic.twitter.com/mNtPaBIbwH — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) February 21, 2026

Somos México realizó su Asamblea Nacional Constitutiva rumbo a su registro como partido político

Somos México realizó su Asamblea Nacional Constitutiva para cumplir con una de las fases claves en su proceso para obtener su registro como partido político.

Durante el evento, Guadalupe Acosta Naranjo fue designado como presidente, mientras que Cecilia Soto fue nombrada secretaria general.

Se autorizó el nombramiento de Juan Francisco Torres Landa como presidente de la Comisión de Interna de Justicia.

Somos México tiene hasta el 27 de febrero para presentar su solicitud oficial de registro ante el INE y garantizar al menos 256 mil 030 afiliados, además de comprobar la realización de al menos 200 asambleas distritales.

El INE revisará si cumple con los requisitos para obtener su registro como partido y en mayo de este año se dará a conocer la determinación oficial.

Si obtiene el registro, Somos México podrá participar legalmente como partido político en las contiendas electorales.