La líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, se deslindó de Somos México debido a que ella no es parte de ningún partido político.

“Yo no soy de ningún partido político, no tengo un color de camisa, lo mío es la búsqueda de los desaparecidos” Ceci Flores

Así lo sentenció la activista luego de que durante la Asamblea Nacional Constitutiva de Somos México, el proyecto de partido político la presentó como una integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano.

Sin embargo, Ceci Flores rechazó ser parte de la organización y aseveró que no es integrante de ese ni de ningún otro partido político, pues su interés solo es la búsqueda de los desaparecidos.

Ceci Flores niega ser parte de Somos México

El sábado 21 de febrero de 2026, la dirigencia del proyecto que busca formalizarse como partido político, Somos México, llevó a cabo una Asamblea Nacional Constitutiva en la Ciudad de México (CDMX).

En el acto, se dio a conocer la integración de su Consejo Consultivo Ciudadano conformado por diversas figuras, entre las que destacó Ceci Flores, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora.

Sin embargo, la activista ya se deslindó de Somos México, pues declaró que sí recibió una invitación para un evento, pero acusó que nunca se le informó que sería parte del consejo.

“Tengo invitación a un evento, pero lamentablemente porque yo estaba en una búsqueda programada para mi hijo, no pude acudir, pero nunca me imaginé que me iban a hacer parte del Consejo ciudadano y que me iban a presentar como que yo lo estaba fundando” Ceci Flores

Ante ello, Ceci Flores resaltó que no es integrante ni de Somos México, ni de ningún otro partido político , pues sostuvo que ni siquiera tiene tiempo para sumarse a un proyecto de ese tipo.

Por lo anterior y al criticar que se le haya presentado como integrante del consejo del partido, dijo que buscará hablar con las personas que la invitaron, pues nunca se le consultó el tema.

Ceci Flores buscará aclarar confusión con Somos México: “a lo mejor yo entendí mal”

Luego de dejar en claro que no es parte de Somos México y no es integrante del Consejo Consultivo Ciudadano, Ceci Flores señaló que ahora platicará con quien le extendió la invitación al evento.

Sobre el tema, la activista refirió que un diputado, de quien no detalló el nombre, fue quien la invitó al evento del 21 de febrero, por lo que resaltó que buscará arreglar las cosas con él.

A pesar de ello, Ceci Flores no descartó la posibilidad de que todo haya sido una confusión de su parte, aunque también dijo que el diputado pudo ser quien no entendió bien el asunto.

Finalmente, explicó que aceptó ir al evento porque su intención es ir a todos los lugares a los que la inviten para visibilizar su lucha, pero reiteró que eso no significa que sea un partido.