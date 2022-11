Aleya Maya, conocida como Meserita, es la compañera del polémico payaso Chuponcito y recientemente salió a la luz un video donde el comediante le hizo un comentario incómodo, pero ¿Quién es meserita? Aquí te decimos todo lo que sabemos.

Hace dos años Carla Oaxaca demandó a Chuponcito por acoso sexual y en 2022 vincularon a proceso al comediante.

Esta denuncia desencadenó una serie de testimonios de mujeres que también vivieron acoso sexual por parte de Chuponcito, de 53 años de edad.

Las víctimas hicieron una denuncia pública en un programa matutino y narraron los incómodos momentos que pasaron junto al comediante.

Aleya Maya 'La Meserita' y Chuponcito (Tomada de )

Meserita, la única colaboradora que sigue aguantando a Chuponcito

La conductora Aleya Maya -conocida como meserita- trabaja junto a Chuponcito en el programa ‘Chulada Nait Chow’, el cual es transmitido en redes sociales.

Aleya Maya es pareja de José alberto Flores Jadeter -Chuponcito- y se encuentran grabando la tercera temporada de su programa.

Sobre su vida personal ha revelado pocos detalles, pero se sabe que es madre de un pequeño.

Aleya Naya, compañera de Chuponcito (Instagram/@aleyamaya)

Meserita es muy activa en redes sociales y comparte fotografías de sus viajes, y algunos momentos familiares junto a Chuponcito.

también está dada de alta en la página Famosos, donde las personas pueden comprar saludos de sus celebridades favoritas y meserita cobra 315 pesos por video.

A pesar de que Chuponcito se encuentra en el ‘ojo del huracán’ por varias acusaciones por acoso sexual, sigue haciendo comentarios inapropiados, hasta a meserita, quien es su pareja actual.

Aleya Maya y Chuponcito son pareja (Instagram/@)

Aleya Maya y Chuponcito viven en la misma casa con las esposa del comediante

En la última emisión de ‘Chulada Show Nait’, Chuponcito le señaló a meserita que se le veía el brasier: “Oye, se te está saliendo una de tus amigas”.

Meserita se mostró incómoda y trató de taparse el pecho y le recalcó al comediante que era mentira: “No, no se están saliendo, Chupón, están en su lugar”.

Pero este no es el primer escándalo que protagoniza la pareja; pues en una entrevista con Chisme no Like, una excolaboradora de Chuponcito, contó que Aleya Maya también enfrenta una demanda por difundir una fotografía íntima.

Además, aseguraba que meserita vivía con Chuponcito, su esposa y sus hijas en la misma casa.