Se sumó un aspirante a Va por México: ¿Quién es Israel Rivas? El abogado se registrará el miércoles 5 de julio para buscar la candidatura de la coalición entre PRI, PAN y PRD, y dio detalles de su participación en un comunicado.

Esto dijo el abogado que se sumará a Va por México:

“He tomado la decisión porque me sabrán los motivos para trabajar en pro de esta Nación que cada día adolece de más males. No hay rectas fáciles para soluciones difíciles, pero hoy más que nunca se necesita de sentido común para solucionar muchos de los problemas que aquejan al país”

“El motivo es invitar a los ciudadanos a qué no tengan miedo, hemos dejado la política en manos de corruptos y no nos hemos querido inmiscuir”, dijo en entrevista para Azucena Uresti sobre los procesos de Morena y Va por México.

Lilly Téllez renuncia a proceso de Va por México para candidatura presidencial: “El resultado no dependerá de tu voto”

¿Enrique de la Madrid se baja del proceso de Va por México? El priista no se raja

El abogado Israel Rivas, quien consideró que “a veces se necesita más sentido común”, explicó que se registrará a las 10:45 horas del miércoles 5 de julio y dijo que “la esperanza muere al último” sobre las elecciones 2024.

El candidato de Va por México será llamado ‘Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México’.

En este enlace puedes consultar quienes son los aspirantes a la candidatura de Va por México.

El abogado Israel Rivas es padre de un menor con cáncer y representante de los padres de otros pacientes, quienes encabezaron una serie de manifestaciones en 2020 para reclamar desabasto en este tipo de medicamentos.

El grupo de padres reclamó la intervención del Gobierno de México en el caso y bloqueó el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el 15 de junio de 2021.pero Israel Rivas ya contaba con historial político.

El abogado militó por años en el Partido Acción Nacional: “Era el único partido de oposición allá en San Cristóbal, yo no quería saber nada del PRI porque sé que fueron intereses de ese partido los que asesinaron a mi padre”, dijo para El Sol de México.

“Yo soy de izquierda, irónicamente, porque luego dicen que soy prianista... No tengo propósitos políticos, eso lo vamos a ver el 2 de julio. A ver quién tiene propósitos políticos. Yo se los he dicho, quien está lucrando ideológicamente con la salud son ellos no yo”.

Israel Rivas