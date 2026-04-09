El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría desechar la creación de Somos México como nuevo partido político luego de perder la validez de 41 asambleas.

Somos México rechazó que el INE invalidara sus asambleas de forma deliberada; sin embargo, el TEPJF ratificó esta decisión y, ahora, la organización estaría lejos de convertirse en un partido.

TEPJF confirma constitucionalidad de regla que invalida creación de Somos México como partido

El TEPJF ratificó como constitucional la regla del INE en la creación de nuevo partidos políticos que exige un quórum específico en las 200 asambleas requeridas, además de rechazar la doble afiliación.

TEPJF invalida creación de Somos México como partido (Somos MX)

Somos México había presumido alcanzar 246 asambleas en todo México; sin embargo, el INE le invalidó 41 al argumentar que se tuvieron que cancelar por la poca o nula asistencia de afiliados.

Los magistrados del TEPJF determinaron que esta regla es constitucional, por lo que avalaron la cancelación de 41 asambleas de Somos México y se quedan con solo 205, mismas que podrían disminuir.

El INE sigue analizando las 205 asambleas de Somos México y podría invalidar más si se determina que existe una doble afiliación de las personas que asistieron a los eventos de esta agrupación.

Dado que aún se estudian la validez de las 205 asambleas de Somos México, es posible que pierda su oportunidad de ser un partido político al no alcanzar el mínimo requerido.