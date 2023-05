Marlon Colmenarez es un cantante que guardaba una relación de amistad con el influencer Kevin Kaletry, quien fue asesinado a tiros el jueves 4 de mayo de 2023.

Su nombre ha empezado a sonar debido a que fue uno de los testigos que yacían en el hotel Casa Comtesse de la Condesa cuando se perpetró el atentado.

Además de que también resultó ser amigo de Wendy Guevara, la influencer que también es parte fundamental de lo acontecido.

Pues los tres eran parte de un proyecto que iban a presentar cuando ocurrió el tiroteo.

Marlon Colmenarez es un cantante, modelo e infleuncer originario de Venezuela. Actualmente tiene 25 años de edad.

De acuerdo con una entrevista que sostuvo vía telefónica con el medio ‘El Sol del Bajío’, su interés por la música y la composición inició cuando tenía 15 años.

Fue durante el 2022 cuando Marlon Colmenarez lanzó su primer sencillo titulado ‘Mujer Guitarra’ , tema que fue escrito por él y que cuenta también con un video en YouTube.

Posteriormente sacó covers de canciones que compartía a través de su página de Facebook, entre los que destacan:

Por su parte, en Spotify la cuenta de Marlon Colmenarez ya se muestra como la de un artista verificado, en la cual tiene tres sencillos en total; todos lanzados en 2022:

Antes de dar el salto como solista, Marlon Colmenarez participó en el famoso programa de televisión ‘Enamorándonos’.

De acuerdo con su cuenta de Twitter, también se dedica a subir contenido erótico en su cuenta de OnlyFans.

Marlon Colmenares y Wendy Guevara han sostenido una relación de amistad que data más o menos del 2022.

Incluso, en la cuenta de TikTok del cantante hay videos que grabó junto con la influencer.

En algunos se les puede ver que hasta salieron de vacaciones.

Cabe destacar que la influencer y miembro de Las Perdidas, Wendy Guevara, también estaba presente al momento del asesinato de Kevin Kaletry.

Esto porque tanto ella como Marlon Colmenarez y Gabo Vázquez, son los productores del proyecto que iban a presentar en el hotel Casa Comtesse.

En abril, Marlon Colmenarez compartiría un video vía Instagram en el cual daba a conocer este proyecto junto con Wendy Guevara y otros influencers.

Al parecer se trataba de un programa basado en “La Escuelita” de Jorge Ortiz de Pinedo, en el cual Kevin Kaletry sería parte del elenco.

Después del asesinato de Kevin Kaletry, miembros del elenco y de la producción de este proyecto dieron una conferencia de prensa en la cual hablaban del tiroteo en contra.

De manera general, Wendy Guevara relata lo que ocurrió y cómo se sintió al respecto.

Pero durante una parte de la conferencia también menciona que Kevin y Marlon Colmenarez eran amigos y que no tenían mucho de haber grabado un video juntos.

Por su parte, el cantante pidió a la prensa que tuvieran respeto por lo sucedido:

“Pasó lo que tenía que pasar. No tenía que pasar pero pasó. No es culpa de ninguno, no es culpa de nadie. No es nada personal, no es nada del elenco, no es nada de nosotros. Es externo, se sale de nuestras manos. A los medios pedir respeto y no ser tan amarillistas”.

Marlon Colmenarez en conferencia de prensa