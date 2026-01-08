Integrantes de Somos México presentaron una propuesta de reforma electoral ante la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, durante su reunión el 8 de enero de 2026.

Sin embargo, el documento con la propuesta será oficialmente entregado la próxima semana, con el objetivo de que López Rabadán turne dicho proyecto a la discusión oficial sobre la reforma electoral.

De acuerdo con lo dicho por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, los diputados prevén aprobar la reforma electoral en el recinto legislativo de San Lázaro antes de que termine marzo de 2026.

Somos México se dice preocupado por la reforma electoral

En vísperas de discutir la reforma electoral, la organización llamada Somos México —que busca convertirse en partido político— expresó su preocupación por la propuesta que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pleno de la Camara de Diputados (Galo Cañas Rodríguez)

En entrevista para medios de comunicación, representantes de Somos México dijeron que la reforma electoral podría ser autoritaria y poner en riesgo el avance democrático en México.

Incluso, hicieron mención de que se requiere una reforma electoral mejor estructurada y que sí atienda las necesidades para avanzar en una verdadera consolidación de la democracia en el país.

Algunos de los políticos, exconsejeros y exfuncionarios electorales que se unieron para expresar su descontento con la reforma, fueron:

Guadalupe Acosta Naranjo

Lorenzo Córdova

Marco Antonio Bolaños

Edmundo Jacobo Molina

José Antonio Crespo

Fernando Belanzaurá

Leonardo Valdés