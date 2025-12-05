El viernes 5 de diciembre fue la primera audiencia entre Jesica Bustos y los conductores de La Cotorrisa tras denunciarlos por acoso sexual.

Jesica Bustos dio sus primera declaraciones tras la primera audiencia por el caso contra Ricardo Pérez -de 31 años de edad-y José Luis Slobotzky.

Esto ocurrió en la primera audiencia entre Jesica Bustos y los integrantes de La Cotorrisa

La revista TVNotas obtuvo las primeras declaraciones de Jesica Bustos tras la primera audiencia por acoso sexual contra los conductores de La Cotorrisa.

La influencer reveló que la audiencia se pospuso, pero aún así, sentía que estaba en camino a recibir justicia.

“La audiencia se pospuso, ya se están haciendo valer mis derechos y la Fiscalía está poniendo medidas de protección por todas las amenazas que he recibido” Jesica Bustos

Jesica Bustos, la influencer que denunció a Ricardo Pérez y Slobotzky (Instagram/@yoshi.lz)

Jesica Bustos reveló que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) le había otorgado medidas de protección, tras recibir amenazas.

“Hemos recibido amenazas de muerte, que nos van a desaparecer, amenazas de que tengamos cuidado o en cualquier momento nos van al levantar” Jesica Bustos

Según contó la influencer, ella y su familia se siente en peligro tras recibir amenazas de muerte y secuestro tras revelar la denuncia.

Jesica bustos y su esposo, Xoxo Dom, ha sido atacados en redes sociales y los señalan de aprovechados, pero ellos siguen exigiendo justicia.

La Cotorrisa (Instagram/@lacotorrisa)

Ricardo Pérez y Slobotzky se presentaron a la audiencia por acoso sexual

Jesica Bustos denunció en septiembre de 2025 a Ricardo Pérez y Slobotzky por presunto acoso sexual.

Los conductores junto al comediante Iván Mendoza, hicieron comentarios de índole sexual sobre Jesica Bustos, lo que resultó en una denuncia.

Slobotzky, Ricardo Pérez e Iván Mendoza acudieron a la Fiscalía y a su salida una reportera los cuestionó cómo se sentía por la denuncia.

Ricardo Pérez expreso que estaba tranquilo y en buenas manos; no quiso hablar del tema y mencionó que las cuestiones legales se debían hablar con sus abogados.

El abogado de los conductores de La Cotorrisa confirmó que se había pospuesto la audiencia y que sus clientes estaban tranquilos.

Los conductores se retiraron de la Fiscalía sin contratiempos y no se manifestaron sobre las medidas de protección que solicitó Jesica Bustos.