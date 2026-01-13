Guillermo Pous, abogado de La Cotorrida, es criticado por victimizar a Jesica Bustos, la influencer que denunció a los comediantes por acoso sexual.

Maryfer Centeno entrevistó a Guillermo Pous y este compartió un video de Jesica Bustos y Xuxo Dom para justificar la “broma2 que llevó a La Cotorrisa a ser denunciados.

Guillermo Pous es señalado de revictimizar a Jesica Bustos tras denuncia a La Cotorrisa

El video mostrado por Guillermo Pous se ve a Xuxo Dom y Jesica Bustos haciendo una broma, donde el comediante se burla del tamaño del busto de su esposa.

Guillermo Pous menciona que los conductores de La Cotorrisa basaron la broma que los llevó a ser denunciados, en el video donde Xuxo Dom habla de los senos de Jesica Bustos.

“Esta broma que él hace públicamente, tratando despectivamente a la señora es el origen de todo. No es que los señores Pérez Becerra y García Slobotzky hayan hecho el señalamiento” Guillermo Pous

⚠️📌 “No todo hate es delito”: El abogado Guillermo Pous explica que una broma de pareja puede generar burla, pero no necesariamente incitación al odio ni acoso sexual sobre el proceso legal que enfrentan los conductores de La Cotorrisa.#GrafosYGestos con Maryfer Centeno… pic.twitter.com/A5NYVgzwTy — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 11, 2026

El abogado de La Cotorrisa menciona que Ricardo Pérez y José Luis Slonotzky solo siguieron la broma que hizo Xuxo Dom sobre su esposa.

Por lo que el primero en exhibir a Jesica Bustos en redes sociales, fue su esposo, Xuxo Dom.

“No hay ninguna culpa. Lo que ellos hicieron fue, sí tú te sentiste ofendida, te ofrezco una disculpa, es un acto de caballerosidad” Guillermo Pous

Guillermo Pous asegura que tras la disculpa de Ricardo Pérez y Slobotzky, no había necesidad de proceder legalmente por acoso sexual.

“Se presenta la denuncia de la señora argumentando acoso sexual, desconozco a qué se refiera ese acoso porque los señores de La Cotorrisa fue mencionar exactamente el video” Guillermo Pous

Jesica Bustos, la influencer que denunció a Ricardo Pérez y Slobotzky (Instagram/@yoshi.lz)

¿Xuxo Dom es el responsable del problema entre La Cotorrisa y Jesica Bustos?

Jesica Bustos ha mencionado que desea que Ricardo Pérez y Slobotzky paguen ante la justicia haberla acosado sexualmente en un video compartido en febrero de 2025.

Xuxo Dom es quien ha señalado que raíz de la denuncia de Jesica Bustos, ha sufrido insultos y hasta amenazas de muerte.

Ricardo Pérez exhibió a Xuxo Dom en X, donde mostró la última conversación que tuvieron y se puede leer que el comediante agradece al conductor de La Cotorrisa por su disculpa.

Según el video compartido por Guillermo Pous, es Xuxo Dom quien sexualizó y exhibió a Jesica Bustos aprovechándose de su vínculo matrimonial.

Sin embargo, Guillermo Pous trata de justificar la “broma” de La Cotorrisa, cuando Jesica Bustos no tenían un vínculo con Ricardo Pérez o Sloboyzky que los llevara a hacer comentarios sobre ella.