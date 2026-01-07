Ricardo Pérez exhibe mensajes de Xuxo Dom antes de la demanda de Jessica Bustos por acoso sexual contra José Luis Slobotzky e Iván Mendoza.

El proceso legal contra los integrantes de La Cotorrisa continua y Ricardo Pérez "rompió el silencio" sobre el caso y expuso a Xuxo Dom en redes sociales.

Ricardo Pérez exhibe a Xuxo Dom en redes sociales tras demanda de Jessica Bustos

Jessica Bustos y Xuxo Dom han denunciado amenazas y acoso en redes tras demandar a Ricardo Pérez y Slobotzky, incluso los señalan de incitar a sus seguidores a molestarlos.

Antes los fuertes señalamientos en su contra, Ricardo Pérez compartió una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con Xuxo Dom antes de la demanda.

Ricardo Pérez exhibe el último mensaje que le envió Xuxo Dom previo a la demanda de Jesica Bustos (X/@ricardomedijo)

Ricardo Pérez desmintió que Xuxo Dom no haya vuelto a hablar con ellos tras disculparse por los comentarios que hicieron de su esposa en un capítulo de La Cotorrisa.

“Nunca nos escribieron para arreglar las cosas. Este fue el último mensaje que me mandó, después de esto nos denunciaron. Pero en fin, del hate también se come” Ricardo Pérez

El comediante menciona que Xuxo Dom le agradeció por disculparse con él y mencionó que del hate “también se comía”.

Slobotzky y Ricardo Pérez (Especial)

Ricardo Pérez asegura que Xuxo Dom tiene hate por sus acciones

Xuxo Dom y Jessica Bustos acudieron a la Fiscalía para denunciar que sufren amenazas tras denunciar a Ricardo Pérez y Sloboztky.

El esposo de Jessica Bustos asegura que han filtrado su dirección en redes sociales e incluso lo han amenazado de muerte y secuestro.

Ricardo Pérez compartió un video para negar que haya incitado el hate contra Xuxo Dom o su esposa y menciona que fue el influencer quien provocó esas situaciones.

“Y eso que nosotros empezamos el hate hacia su persona, dejaré que él mismo lo refute” Ricardo Pérez

El conductor de La Cotorrisa compartió el fragmento de una entrevista donde Xuxo Dom admitía que tuvo un accidente de auto por conducir “enfiestado”.

El choque fue contra un auto donde viaja una mujer y su hijo de 17 años; Xuxo Dom confesó que viaja a alta velocidad y bajo los influjos del alcohol.

Hasta el momento, Xuxo Dom no ha respondido a las publicaciones de Ricardo Pérez.