La fusión de Warner Bros. y Paramount ha traído muchas dudas al respecto, una de ellas es el futuro de James Gunn al mando de DC Studios y todo su proyecto.

Más allá de los reportes previos, James Gunn y David Ellison ya se reunieron, donde todo indica que el DCU seguirá tras la fusión de Warner Bros. y Paramount.

James Gunn (@jamesgunn)

David Ellison está abierto a trabajar con James Gunn tras la fusión de Warner Bros. y Paramount

En una entrevista reciente para The Hollywood Reporter, Lars P. Winther, productor ejecutivo de Supergirl, reveló que James Gunn y David Ellison se reunieron ante la fusión de Warner Bros. y Paramount.

Fue el mismo David Ellison quien visitó a James Gunn en el set de filmación de Man of Tomorrow, la nueva película de Superman, para hablar del futuro de DC Studios.

El productor señala que le enseñaron todo lo que tienen al nuevo dueño de Warner Bros. y Paramount, además de tener diversos intercambios de ideas.

Al parecer las cosas fueron muy bien, pues señala que Ellison fue muy abierto a todos sus planes, mencionando que les está dando todo lo que quieren, pues es un gran fan.

“Está bastante abierto a lo que estamos haciendo. Tenemos una lista de proyectos, y bastante larga; obviamente, Clayface ya está en camino. Ya tenemos la serie de televisión de los Linternas. En esos casos, el tren ya partió. Así que estamos bien. Pero es un gran fan, se ha portado de maravilla con nosotros. Nos está dando más o menos lo que queremos. Hasta ahora, todo va bien.” Lars P. Winther, productor ejecutivo de Supergirl

Lo que da a entender que no hay que preocuparse por otro cambio brusco en las películas de DC, como sucediera con Zack Snyder, Walter Hamada, Kevin Tsujihara y Toby Emmerich.

Se temía que James Gunn saliera de DC tras la fusión de Warner Bros. y Paramount

Cuando se dio a conocer la compra de Warner Bros. por parte de Paramount, se habló de la posible salida de James Gunn de DC, por no ajustarse a la visión de David Ellison.

Según varios reportes, James Gunn no estaba contento con la supuesta lista negra que tiene David Ellison en Paramount, donde incluye a varios directores, actores y actrices.

Además de que la ideología del CEO de Paramount va en contra de la del líder de DC Studios, lo cual traería varios enfrentamientos en cómo llevar la franquicia.

Aún así, parece que los temores estaban infundados y de momento todo seguirá su curso, aunque esto puede cambiar si Supergirl, Clayface y Lanterns no tienen buen recibimiento.