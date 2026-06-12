La fusión de Warner Bros. y Paramount es oficial. Luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobara la compra que estaba en revisión.

Warner Bros. y Paramount hicieron el acuerdo de transacción en febrero del 2026; sin embargo, tenían que esperar la aprobación de los órganos reguladores de Estados Unidos.

Paramount (Unsplash)

Departamento de Justicia de Estados Unidos aprueba la compra de Warner Bros. por Paramount

Fue en la tarde del viernes 12 de junio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la compra de Warner Bros. por parte de Paramount.

Aunque a lo largo de los meses en revisión pidieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos que bloqueara la fusión de Warner Bros. y Paramount, al final se le dio luz verde.

Además, sorprende que las autoridades de Estados Unidos no pusieron ninguna traba para que se lleve a cabo la transacción, algo que se hubiera esperado debido a la magnitud de esta.

No se pidieron desinversiones, remedios conductuales u otras concesiones, el acuerdo va tal cual se dio entre las dos partes a inicios de 2026.

Ahora solo se espera el anuncio oficial por parte de los dos estudios, así como del nuevo dueño, David Ellison.

Warner Bros. (Unsplash)

Aún quedan detalles de la fusión de Warner Bros. y Paramount a pesar de aprobación de Estados Unidos

Si bien la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos es un gran paso para la fusión de Warner Bros. y Paramount, aún quedan detalles por atender.

Para empezar, se necesita también la aprobación de la fusión de Warner Bros. y Paramount en todas las regiones del mundo; es decir, Asia, Europa, América Latina y demás.

También está el tema de la demanda que varios estados de Estados Unidos están promoviendo en contra de la fusión, sin olvidar las quejas de los sindicatos de Hollywood.

Son cosas que se deberán de atender en las próximas semanas o meses; si bien no se espera que esto eche para atrás la compra, sí podría retrasar su consolidación un poco.