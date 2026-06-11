Aunque desde inicios de 2026 se definió que Paramount sería la empresa que compraría a Warner Bros., varios meses después continúan los ataques con Netflix, la otra parte interesada en el estudio.

Según Paramount, Netflix está detrás de una campaña negra en su contra, para que no sea aprobada la compra de Warner Bros.

Paramount (Unsplash)

Paramount afirma que Netflix está detrás de un boicot a su compra de Warner Bros.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Makan Delrahim, director jurídico de Paramount, acusó a Netflix de estar detrás de una campaña para desacreditar la compra de Warner Bros.

Según el representante de Paramount, en una carta enviada a División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EU; Netflix ha orquestado una trama para que haya resistencia a la compra de Warner Bros.

Siendo su principal objetivo los sindicatos de Hollywood, personalidades de alto perfil, así como los órganos reguladores en Estados Unidos, provocando rechazo en todos estos a la fusión de los dos estudios.

El fundamento detrás de la acusación es un declaración resiente del sindicato International Brotherhood of Teamsters, donde se señaló que la compra podría provocar un impacto negativo en trabajadores de la industria.

Señalando la compra de Fox por parte de Disney como ejemplo, la cual derivó en despidos y cancelaciones de varios proyectos en cine y televisión.

Warner Bros. (Unsplash)

Netflix niega las acusaciones de Paramount sobre el boicot a la compra de Warner Bros.

Ante las acusaciones de Paramount del supuesto boicot por la compra de Warner Bros., un portavoz de Netflix ha salido a negar dicha afirmación.

Netflix señala que las acusaciones de Paramount son absurdas, pues abandonaron eso hace meses (la compra de Warner Bros.) y ahora se encuentran enfocados en sus propios negocios “no en los de ellos”.

Dando a entender que si ha resistencia por parte de diversos sectores, es más una preocupación genuina por todo lo que puede traer consigo la fusión, que algo orquestado en las sombras.

Tras ganar la carrera por la compra de Warner Bros., Paramount esperaba que la fusión fuera aprobada para septiembre de 2026; sin embargo, en este momento la transacción está parada debido a todas las revisiones a la que está siendo sometida.

Encontrando mayor rechazo del esperado, por lo que es posible que el acuerdo tarde mucho más en cerrarse de lo esperado.