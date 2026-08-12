Laura León sueña con cantar con Karol G y, por si fuera poco, quiere interpretar “Suavecito” en vivo con Julión Álvarez.

La cantante quiere sumar un éxito más a su lista de canciones y desea que Karol G la tome en cuenta para cantar juntas en sus conciertos de noviembre de 2026.

Laura León quiere cantar con Karol G tras lanzar un cover de Tusa

Karol G dará 6 conciertos en México y Laura León está más que dispuesta a participar en ellos si la colombiana la invita.

Laura León ha manifestado su admiración por Karol G en diversas ocasiones, incluso hizo un cover de Tusa en 2020.

“Me encanta, la admiro muchísimo, tiene una música preciosa, alegre, bonita” Laura León

Laura León (Instagram/@lauraleontv)

La cantante y actriz expresó que Karol G tenía canciones preciosas y le gustaba la personalidad alegre de la intérprete.

Por lo que Laura león espera que Karol G la tome en cuenta y la invité a algunos de sus conciertos.

Karol G se ha destacado por reconocer la trayectoria de cantantes y actrices mexicanas, como ocurrió con Paquita la del Barrio, a quien mencionó en una canción.

Incluso, Lyn May formó parte de un video de Karol G, así como actrices mexicanas como Ninel Conde y Itatí Cantoral.

Karol G (Instagram/@karolg)

Laura León buscará colaborar con Julión Álvarez

Además de manifestar su admiración por Karol G, Laura León compartió que le gustaría cantar con Julión Álvarez.

Laura León menciona que Julión Álvarez suele cantar “Suavecito” en sus conciertos, por lo que no estaría mal que la interpretaran juntos.

“Estamos planeando, a ver si se da, porque estaba escuchando que Julión canta ‘Suavecito, suavecito’. Así que Julioncito vamos a cantar suavecito, suavecito” Laura León

Todo indica que el equipo de Laura León ya acercó al de Julión Álvarez para que haya colaboración, pero esta aún no se ha concretado.

“Lo admiro y me encanta”, dijo Laura León sobre Julión Álvarez, a quien conoce en persona porque formaron parte de un programa de televisión: “Muy linda persona”.