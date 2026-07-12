Aunque hace unas semanas se aseguró que la visión de James Gunn en DC Studios estaba asegurada, nuevos reportes indican que esto podría no ser del todo cierto.

Pues el contrato de James Gunn con Warner Bros. para comandar DC Studios, tendría una fecha de caducidad de apenas unos meses.

James Gunn (@jamesgunn)

James Gunn se iría de DC Studios en 2027

De acuerdo con un reporte de The Hollywood Reporter, los contratos de James Gunn y Peter Safran en DC Studios terminarían entre 2026 y 2027.

Aunque se cree que sería para final de 2027, una vez que DC Studios haya estrenado todo los proyectos en los que trabajaba James Gunn.

Eso incluye la serie de Lanterns y las películas de Clayface y Man of Tomorrow, aunque supuestamente están proceso series de Jimmy Olsen y Mr. Terrific.

Sin embargo, estas últimas iniciativas se podrían cancelar si es que la nueva administración de Warner Bros. decide no renovar el contrato de los actuales líderes del estudio.

Pues hasta donde se sabe, debido a todos los cambios dentro de Warner Bros. no ha habido acercamientos con el director sobre extender su tiempo al frente de los héroes de DC.

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Supergirl sería el principal problema de James Gunn actualmente

El mismo reporte señala que la situación de James Gunn ha cambiado desde el estreno de Supergirl, el cual fue un rotundo fracaso en crítica y taquilla.

Además de que salió a la luz que el mismo James Gunn hizo varios cambios en Supergirl, lo que habría afectado la visión que el director Craig Gillespie.

El hecho de que se tenga este mal recibimiento de apenas la segunda película del DCU, ha encendido las alarmas nuevamente dentro de la administración de Warner Bros.

Que están muy al pendiente de lo que suceda con Lanterns y Clayface, obras que también se estrenan en 2026, pero sobre las que hay muchas dudas a su alrededor.

Pues el tráiler de Linterna Verde y su concepto han sido mal recibidos, mientras que Clayface no ha generado expectativa entre la audiencia.