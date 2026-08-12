La Casa del Dragón ha revelado cuántos capítulos tendrá su temporada final y cuándo se estrena, tras el último episodio de su temporada 3 en HBO Max.

Pues tal y como ya se había adelantado, la temporada 4 de La Casa del Dragón será la conclusión de la historia de Fuego y Sangre de George R. R. Martin.

Con ello la temporada final de La Casa del Dragón tendrá 8 capítulos para su gran cierre, mientras que el estreno en HBO Max está programado para 2028, por ahora no hay una fecha precisa de llegada.

Temporada final de La Casa del Dragón de la cual el productor ejecutivo y showrunner Ryan Condal ha prometido “será más grande que cualquier cosa que haya llegado antes”, aseguró para Hollywood Report.

La Casa del Dragón revela cuántos capítulos tendrá su temporada final y cuándo se estrena (HBO MAX)

¿De qué tratará la temporada final de La Casa del Dragón?

La temporada final de La Casa del Dragón será el cierre de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, que concluirá con quien será el que gobierne los siete reinos ¿Rhaenyra Targaryen o Aegon II?

Además de que entre sus capítulos más esperados en temporada final de La Casa del Dragón estará la Batalla sobre el Ojo de Dioses, la pelea entre Daemon Targaryen y Aemond Targaryen sobre sus dragones.

Por otra parte se espera que la temporada final de La Casa del Dragón explique la conexión del por qué no hay dragones en los eventos de la serie El Caballero de los Siete Reinos.