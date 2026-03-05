James Gunn es uno de los directores de cine más reconocidos en la actualidad, debido a su involucramiento tanto en Marvel como en DC.

Destacando el estilo único de James Gunn, el cual apela mucho a los 80’s, además de usar música de licencia y especializarse en personajes poco conocidos.

¿Quién es James Gunn?

James Francis Gunn Jr., mejor conocido como James Gunn, es un cineasta y guionista estadounidense, copresidente de DC Films en Warner Bros.

James Gunn (Vivien Killilea/Getty Images for IMDb)

¿Qué edad tiene James Gunn?

James Gunn nació el 5 de agosto de 1966, actualmente tiene 59 años de edad.

¿Quién es la esposa de James Gunn?

James Gunn está casado actualmente con la actriz Jennifer Holland, desde el 2022.

Anteriormente estuvo casado con la también actriz, Jenna Fischer, del 2000 al 2008.

¿Qué signo zodiacal es James Gunn?

Al haber nacido el 5 de agosto, James Gunn es del signo de Leo.

James Gunn (Warner Bros. Media)

¿Cuántos hijos tiene James Gunn?

James Gunn no tiene hijos o hijas, la única familia conocida del director son sus 4 hermanos y una hermana.

¿Qué estudió James Gunn?

James Gunn tiene los siguientes grados:

Licenciatura en Artes de la Saint Louis University

Maestría en Bellas Artes de la Columbia University

Posgrado de escritura en prosa de la Columbia University School of the Arts

Zack Snyder y James Gunn (@jamesgunn)

¿En qué ha trabajado James Gunn?

James Gunn inició su carrera en Hollywood como guionista, estando siempre relacionado a franquicias de ciencia ficción y fantasía.

Además de colaborar con diversas personalidades como Elliot Page, Chris Pratt y Zack Snyder.

Estos son todos los proyectos donde ha participado James Gunn como director y guionista:

Tromeo and Juliet

The Specials

Scooby-Doo

Dawn of the Dead

Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed

Slither

Super

Guardians of the Galaxy

The Belko Experiment

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Brightburn

The Suicide Squad

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Superman

Supergirl

Coyote vs. Acme

Clayface

The Tromaville Café

Peacemaker

I Am Groot

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Creature Commandos

Lanterns

James Gunn podría salir del DCU

Tras la compra de Warner Bros. por parte de Paramount, se ha habido reportes de la posible salida de James Gunn del mando de DC Films y el DCU.

De acuerdo con el crítico y periodista, John Campea, la ideología política de los nuevos dueños de Warner Bros. chocaría con la de James Gunn.

Lo cual provocaría fricciones entre las dos partes, a esto se suma la “Lista Negra” de Paramount, la cual prohibe colaborar con directores, actores y actrices.

Cosa que, en caso de que James Gunn no esté en ella, limitaría el rango de acción del cineasta para futuros proyectos dentro del DCU.