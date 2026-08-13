Parece que el DCU de James Gunn no va muy bien, pues cada día que pasa se anuncian cambios en el proyecto, ahora con la cancelación de Waller y Paradise Lost por parte de HBO.

Waller y Paradise Lost eran dos series que supuestamente se iban a ubicar en el primer capítulo del DCU de James Gunn, “Gods & Monsters”.

James Gunn (@jamesgunn)

HBO ya no estrenará Waller y Paradise Lost de James Gunn

De acuerdo con el reporte de Variety, HBO no seguirá adelante con las series de Waller y Paradise Lost del DCU de James Gunn, las cuales fueron anunciadas en 2023.

Waller iba a ser una serie enfocada en la directora ARGUS, quien tuvo presencia en varias películas y series del extinto DCEU y fue interpretada por Viola Davis.

Por su parte, Paradise Lost era la serie enfocada en las amazonas de DC, la cual estaría ubicada en la Era de los Héroes, miles de años antes del nacimiento de la Mujer Maravilla.

Wonder Woman (Warner Bros.)

Hasta el momento, no se han dado detalles del por qué HBO canceló el desarrollo de estos shows del DCU de James Gunn.

No obstante, reportes señalan que se debería a que ya no se le ve futuro a estos proyectos, a pesar de que parecían fundamentales para el universo DC.

Con Waller y Paradise Lost, más de la mitad de los proyectos en HBO de James Gunn han sido cancelados

Aunque inició con mucha promoción y hay varios fans que lo siguen apoyando, al día de hoy el DCU de James Gunn no parece tener una dirección estable.

Con la cancelación de Waller y Paradise Lost, más de la mitad de los proyectos de James Gunn de HBO para el DCU han sido cancelados o fracasaron.

Pues apenas hace unas semanas se anunció que la serie de Booster Gold tampoco se realizaría. Irónicamente, ya se planea un show de Jimmy Olsen y otro de Mister Terrific, que no estaban en el plan.

A esto hay que sumar la cancelación de la película de The Autorithy, el fracaso de Supergirl, el recibimiento tibio de Superman y Creature Commandos.

Sin olvidar que la película de Swamp Thing y Batman: Brave and the Bold no ha avanzado nada realmente, lo único que se tiene concreto es la película de Clayface, Man of Tomorrow y la serie de Lanterns.