Medios internacionales aseguran que Gerard Piqué y Clara Chía -de 26 años de edad- ya están comprometidos en matrimonio.

Por si fuera poco, Shakira -de 48 años de edad- ya estaría enterada del asunto, esto después de tres años de haberse separado del exfutbolista.

Gerard Piqué se compromete con Clara Chía, según rumores

Fue en el canal de YouTube de Adri Tovar, donde se habló del presunto compromiso entre Gerard Piqué y Clara Chía.

De acuerdo con la información que presentó, el exfutbolista le propuso matrimonio en una comida con ambas familias en Barcelona.

Clara Chía y Gerard Piqué. (Agencia México)

Cabe destacar que Clara Chía y Gerard Piqué no han confirmado ni negado esta noticia de manera oficial.

Esto sumado a que tras el escándalo de infidelidad y tiraderas de Shakira, ambos se han mantenido alejados de los medios.

Siendo que, cuando son captados en público, prefieren no dar declaraciones.

Para muchos medios, sobre todo en España, es un hecho que se viene una de las bodas más polémicas.

Sin embargo, todavía no hay detalles concretos como el lugar y la fecha.

Se dice además que Gerard Piqué decidió dar el gran paso después de que junto con Clara Chía atravesaran una crisis de pareja.

De acuerdo con los rumores, la joven enfrentó la pérdida de un embarazo.

Motivo que, supuestamente, habría obligado a Gerard Piqué a replantearse el rumbo de su relación.

Por lo que, tras la fuerte crisis y tres años de relación, la polémica pareja ahora toma terapia de pareja.

Lo que habría ayudado a que tomaran las riendas y dar el siguiente paso al altar.

Gerard Piqué (Manu Fernandez / AP)

Shakira ya sabe del compromiso de Gerard Piqué con Clara Chía

Los mismos medios que reportan el supuesto compromiso entre Gerard Piqué y Clara Chía son los que informan que Shakira está al tanto de esta situación.

Sin embargo, se desconoce la reacción que haya tenido la cantante ante la noticia.