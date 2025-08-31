¿Qué tema cantará Kenia Os junto a Shakira? Aseguran que la cantante mexicana compartirá escenario en su concierto con la colombiana, y ya hay una canción que esperan oír los fans.

Después de que Belinda y Danna Paola se presentaran en los conciertos de Shakira de 48 años de edad en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, aseguran que la siguiente será Kenia Os de 26 años de edad.

Piden que Kenia Os y Shakira interpreten juntas una de sus canciones más famosas

En redes sociales, los usuarios y fans están más que seguros que Kenia Os será la nueva invitada para el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros; esto después de que Belinda y Danna Paola hicieran lo propio.

Pero no solo eso, sino que además de la especulación de la participación de Kenia Os con Shakira, los fans ya piden que juntas canten una de las canciones más emblemáticas de la colombiana: Antología.

Kenia Os se conmueve frente a su público antes de cantar "Antología" de Shakira en 2023. 🤍 pic.twitter.com/zf8iDIEiSd — Kenia OS Argentina (@KeniaOsArgOfc) August 31, 2025

Cabe recordar que en 2023, en uno de los conciertos que dio Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida como Kenia Os, cantó esta canción de Shakira a sus fans.

Algo que ellos han atesorado durante estos dos años, y que ahora que la invitación de Shakira a Kenia Os para su concierto en el Estadio GNP está más cerca, piden que se repita.

Es decir que piden en redes sociales que Kenia Os cante Antología al lado de Shakira, una de sus canciones más queridas y famosas.

Yo solo pido que Kenia Os cante Antología junto a Shakira el 18pic.twitter.com/e0SDx9uDG6 — ࣰ (@daniciado) August 31, 2025

¿Kenia Os estará con Shakira en su próximo concierto?

De acuerdo a varios rumores en redes sociales, Kenia Os sería la siguiente invitada para el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, el cual se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre.

Y es que cabe recordar que Kenia Os fue una de las invitadas mexicanas a la fiesta del lanzamiento de Soltera de Shakira, uno de sus más recientes sencillos.

A esta fiesta acudieron:

Belinda de 36 años de edad

Danna Paola de 30 años de edad

Kenia Os de 26 años de edad

Por lo que siguiendo el orden, quien faltaría de presentarse al lado de Shakira sería Kenia Os, por lo que habrá que esperar para saber si estos rumores se harán realidad o no.