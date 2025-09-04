Shakira -de 48 años de edad- se presentó el 2 de septiembre en Querétaro y casi se queda sin camerino por las fuertes lluvias.

La gira de Shakira continúa con conciertos en Querétaro, los cuales se han visto afectados por la lluvia.

Las fuertes lluvias de Querétaro arrasaron con el camerino de Shakira

El 2 y 3 de septiembre se presentó Shakira en el Estadio Corregidora en Querétaro, donde se enfrentó a una fuerte lluvia que casi la deja sin camerino.

Shakira compartió una historia en Instagram donde se notan las goteras en su camerino.

“Miren mi camerino antes del concierto en de anoche”, escribió Shakira en un video donde se notaba que la lluvia se había filtrado en el cuarto.

Según la cuenta de X, Muzikali Records, la lluvia retrasó dos horas el concierto de Shakira, pero el público no se movió a pesar de las inclemencias del clima.

Shakira llevaba 18 años sin visitar Querétaro y sus fans estaban tan emocionados por su presentación, que ni la lluvia los venció.

El 3 de septiembre fue el segundo concierto de Shakira y una vez más, sus fans se enfrentaron a lloviznas.

Autoridades de Protección Civil determinaron que si la lluvia empeoraba, el concierto podría cancelarse para evitar que el público corriera peligro.

Shakira dio su concierto en Querétaro en medio de la lluvia

Tras el retraso de casi tres horas, Shakira salió al escenario con todo y la lluvia, lo cual fue halagado por sus fans en Querétaro.

Shakira le dedicó unas palabras a sus fieles seguidores, quienes la esperaron con emoción: “Gracias por esperarme, por venir a pesar de la lluvia”.

La cantante prometió dar el mejor a show a sus fans y ellos le hicieron ver su admiración por el profesionalismo demostrado en varias ciudades de México.