Belinda -de 36 años de edad- sorprendió a sus seguidores al revelar el Get Ready With Me (GRWM) previo a su participación en el concierto de Shakira en la CDMX.

A través de sus redes sociales, Belinda confesó que para ella fue “un sueño hecho realidad” poder compartir escenario con Shakira, de 48 años de edad.

Este es el GRWM de Belinda previo a su concierto con Shakira

Para uno de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, Shakira invitó a Belinda, con quién interpretó su exitoso tema Día de enero.

Shakira y Belinda (especial)

A través de sus redes sociales, Belinda compartió el GRWM (Prepárate conmigo), donde dejó ver algunos de los detalles previos a su presentación con Shakira.

En el video, Belinda confesó que para ella fue “un sueño hecho realidad” poder estar junto a Shakira y cantar uno de sus más grandes éxitos.

Además de que Día de enero es una de las canciones favoritas de Belinda, por lo que se encontraba muy emocionada porque era una versión acústica.

Belinda destacó que admira a Shakira desde hace muchos años, ya que le encanta porque escribe sus canciones, es músico, multifacética y se arriesga en su música y looks.

Todavía en bata, Belida dejo en claro que sería una noche inolvidable, por lo que se encontraba muy emocionada.

Sobre su look para cantar con Shakira, Belinda señaló que sería un maquillaje bronceado, con la piel luminosa, pero sin perder naturalidad.

En cuanto al cabello, Belinda optó por unas ondas estilo messy, pero con volumen.

Así fue el look que lució Belinda en el concierto de Shakira

Antes de terminar el video, Belinda compartió su look final para cantar con Shakira en el estadio GNP Seguros de la CDMX.

Y es que Belinda lució un crop top de mangas largas semitransparente, con cristales que aportaron su brillo festivo.

Este atuendo lo combino con un pantalón blanco que presentaba delicados ribetes de plumas a lo largo de los laterales.

El conjunto se complementó con unos discretos tacones de plataforma.

A través de las redes sociales, usuarios aplaudieron el look de Belinda y es que hacía destacar su espectacular figura.