La segunda parte del tour de Shakira de 48 años de edad, en la CDMX decidió homenajear a Javier Solís cantando “Sombras” dedicada a su padre William Mebarak Chadid.

En los últimos meses se sabía que el padre de Shakira, William Mebarak Chadid de 93 años de edad, habría atravesado problemas de salud, por lo que su concierto 10 en la CDMX tuvo un significado especial.

Shakira canta “Sombras” de Javier Solís en honor a su padre y los mexicanos estamos amando

El concierto diez en la CDMX como parte del tour Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira decidió agradecer a México y enorgullecer a su papá con una canción muy especial en el escenario.

Esta vez Shakira se salió del guión de la primera parte de su tour, pues no solo ha tenido invitadas especiales en el escenario, sino que añadió una canción especial para los mexicanos.

Y es que la cantante colombiana invitó al mariachi al escenario para cantar “Sombras”, una clásica canción mexicana en la voz de Javier Solís.

Fue así que Shakira debutó cantando “rancheras” en el escenario acompañada de Mariachi en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

A ello se le suma que la cantante reveló que “Sombras” de Javier Solís era de las canciones favoritas de su papá, William Mebarak Chadid, de modo que sería un orgullo para él verla cantarla.

“Concierto número 10 en Ciudad de México!! Apoteósico! Y las ganas que tenía de cantarme la ranchera que más le gusta a mi papá. Como estaría feliz de verme homenajear al gran Javier Solís!”. Shakira, cantante.

Fans piden a Shakira grabar “Sombras” de Javier Solís con mariachi en estudio

Shakira decidió cantar en su concierto del 30 de agosto en CDMX “Sombras” de Javier Solís con mariachi y ahora sus fans le piden una versión en estudio.

El que Shakira decidiera cantar “Sombras” en CDMX emocionó a sus fans porque además creen que le queda muy bien el mariachi.

Ante ello, han pedido a Shakira que grave “Sombras” de Javier Solís en estudio para que sus fans la puedan descargar en las plataformas de música.

Piden a Shakira grabar en estudio "Sombras" de Javier Solís. (Usuarios de Instagram / captura de pantalla)