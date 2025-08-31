Antonio de la Rúa tuvo una “mini reunión” con Shakira, pues estuvo presente en uno de los conciertos del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde se le vio conmovido en la canción ‘Día de enero’.

Obviamente la presencia de Antonio de la Rúa en el concierto de Shakira no pasó desapercibida por parte de los fans, quienes hicieron toda clase de comentarios y teorías al respecto.

Ya hay video de Antonio de la Rua viendo como Shakira canta “Día de Enero” pic.twitter.com/kmxzzkqVdF — Shakira (@ShakiraVnezuela) August 30, 2025

Antonio de la Rúa se conmovió con ‘Día de enero’ en el concierto de Shakira en CDMX

Si bien Antonio de la Rúa estuvo presente durante todo el concierto de Shakira, quienes captaron al argentino lo hicieron precisamente durante la canción ‘Día de enero’, que está dedicada a él.

La propia Shakira confirmó la dedicatoria en entrevistas: escribió “Día de enero” en 2004, como un gesto personal hacia él, ya que él estuvo muy cerca de ella en una etapa complicada de su vida y fue un apoyo fundamental en su carrera.

La letra de la canción refleja ese vínculo de gratitud y amor. También explora cómo una de las personas nota que la otra está herida, y poco a poco su relación va sanando todos sus “rasguños”.

Hay que señalar que Antonio de la Rúa no habría asistido solo al concierto de Shakira, fue acompañando a su hija, la cual es fan de la cantante colombiana y también podemos ver en el video.

Antonio de la Rúa y su hija en el concierto de Shakira (Especial)

Hay rumores de la reconciliación entre Antonio de la Rúa y Shakira

Que Antonio de la Rúa haya sido captado en un concierto de Shakira en México solo aviva los rumores de la reconciliación entre los dos.

Previo al concierto, se supo que Antonio de la Rúa fue a San Diego a cenar con Shakira y sus hijos, en un encuentro privado donde no pudo acceder la prensa.

Si bien no ha habido una declaración oficial por parte del argentino o de la cantante, seguidores de ambos se han hecho toda clase de teorías al respecto.

Antonio de la Rúa fue pareja de Shakira del 2000 al 2010, siendo para muchos el responsable de la internacionalización de la cantante, ya que el fungió como su manager en esa época.

Sin embargo, su ruptura fue escandalosa y no quedó en buenos términos, pues se vieron envueltos en un pleito legal, donde Antonio de la Rúa le exigía a Shakira un pago de 100 mdd (1.8 mil mdp) por su trabajo como manager.

La segunda parte de la gira de Shakira en México está siendo un espectáculo en todos los sentidos y aún le queda una fecha en el Estadio GNP Seguros: el 18 de septiembre de 2025 es su último concierto.