Lupillo Rivera está harto de la inteligencia artificial y amenaza con demandar a quien genere rumores sobre él con ayuda de esta herramienta.

Se difundió en redes sociales un audio generado con inteligencia artificial, donde supuestamente Emiliano Aguilar aseguraba que Lupillo Rivera había tenido una relación con Ángela Aguilar.

El cantante compartió un video para desmentir este rumor y aclaró que fue generado con inteligencia artificial, por lo que demandaría al creador de este clip.

Lupillo Rivera explota contra la IA y demandará a una página de TikTok

Lupillo Rivera siempre dudó de que Emiliano Aguilar hubiera hablado mal de él, ya que lleva una buena relación con la familia Aguilar.

Por ello, mencionó que su equipo enviaría una carta a la cuenta de TikTok que había difundido el video donde generaron con IA la voz de Emiliano Aguilar.

“Esto es inteligencia artificial, se los garantizo. Voy a agarrar un abogado para protegerme de esta onda de inteligencia artificial, no sé por qué esta página, notichisme, hay que mandarle una carta a esta gente” Lupillo Rivera

¡Lupillo Rivera DEMANDARÁ a quien hizo video con IA de Emiliano Aguilar en su contra! Además, Lucero reacciona a los comentarios sobre su hijo. #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/4qd4dA9dnY — De Primera Mano (@deprimeramano) May 18, 2026

Asimismo, el cantante mencionó que buscaría un abogado para protegerse se este tipo de videos generados con inteligencia artificial que lo calumniaban.

Lupillo Rivera aclaró que ya no dejarán que lo difamen y demandará a quien difunda rumores sobre él.

Este fue el audio generado con IA que molestó tanto a Lupillo Rivera

La cuenta de TikTok ‘Notichisme’ compartió un video donde presuntamente Emiliano Aguilar amenaza a Ángela Aguilar de revelar que había tenido una relación con Lupillo Rivera.

El audio fue generado con inteligencia artificial y Lupillo Rivera niega cualquier rumor que lo relaciones con los Aguilar.

Incluso, pidió al público que dejen en paz a los Aguilar: “Ya déjenlos en paz hombre, ya dejen a Ángela Aguilar, tiene un talento espectacular”.

Lupillo Rivera cerró su video mencionando que su nombre es marca registrada y nadie puede usarlo sin su autorización .

A pesar de las amenazas de Lupillo Rivera, la cuenta de TikTok sigue compartiendo videos de él y más famosos.