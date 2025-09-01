Antonio de la Rúa es el exnovio de Shakira fue captado en el último concierto de la cantante en CDMX, pero ¿por qué llamó tanto la atención?

El que Antonio de la Rúa haya presenciado a Shakira de 48 años de edad, cantar Día de Enero, canción que se sabe que le dedicó, ha desatado rumores porque no es la primera vez que están juntos.

Así que te contamos quién es Antonio de la Rúa, el ex de Shakira, con la siguiente información:

Antonio de la Rúa, el exnovio de Shakira, estuvo en su concierto escuchando Día de Enero

¿Quién es Antonio de la Rúa?

El nombre de Antonio de la Rúa tomó relevancia por ser el manager de Shakira, así como su novio por 10 años. Sin embargo, su presencia va más allá de la colombiana.

Antonio de la Rúa Pertiné es el nombre de pila de Antonio de la Rúa, quien es abogado y empresario de profesión.

Antonio de la Rúa es de Córdoba, Argentina, hijo de un importante político de nombre Fernando de la Rúa, quien fue presidente de Argentina de 1999 a 2001.

La madre de Antonio de la Rúa es Inés Pertiné.

Antonio de la Rúa, manager de Shakira. (Especial)

Parte de la labor que Antonio de la Rúa desempeñó fue ser asesor y líder de campaña presidencial, parte por lo que su padre logró ser presidente de Argentina.

La vida personal de Antonio de la Rúa fue reservada desde que terminó con Shakira, pues incluso aunque tiene sus redes sociales abiertas no comparte mucho contexto de su familia.

¿Qué edad tiene Antonio de la Rúa?

Antonio de la Rúa tiene 52 años de edad, pues nació en marzo de 1973.

¿Quién fue la esposa de Antonio de la Rúa?

La esposa de Antonio de la Rúa fue Daniela Ramos Lalinde, la ganadora de Miss Mundo Colombia 2009. Sin embargo, se divorciaron en 2018 por “diferencias irreconciliables”.

Daniela Ramos, ex esposa de Antonio de la Rúa. (@daniramosmusic / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Antonio de la Rúa?

Antonio de la Rúa es del signo zodiacal de Piscis, pues nació el 7 de marzo.

¿Cuántos hijos tiene Antonio de la Rúa?

Los hijos de Antonio de la Rúa son:

Zulú de la Rúa de 12 años de edad

Mael de la Rúa de 9 años de edad

Hijos de Antonio de la Rúa. (@daniramosmusic / Instagram)

¿Qué estudió Antonio de la Rúa?

Antonio de la Rúa estudió derecho, pero se desconoce en qué institución.

¿En qué ha trabajado Antonio de la Rúa?

Antonio de la Rúa ha trabajado haciendo campañas publicitarias, además de haber sido manager de Shakira por más de diez años.

Actualmente se dice que Antonio de la Rúa es parte del equipo de patrocinios y logística del tour de Shakira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

¿Por qué se separó Shakira de Antonio de la Rúa?

Antonio de la Rúa y Shakira se separaron en 2010 luego de casi once años de relación que inició cuando él era su manager.

Antonio de la Rúa, Shakira y Alejandro Sanz. (Especial)

Públicamente el fin de la relación que dio a conocer en enero de 2011, apuntando a un “mutuo acuerdo” luego de que en agosto de 2010 decidieron darse un tiempo para crecer “como individuos”.

Por ello, no se dio a conocer un motivo en sí que llevó a la separación, pero los rumores apuntaban a que Shakira quería crecer musicalmente y Antonio de la Rúa estaba enfocado en su crecimiento profesional.

Pese a la ruptura, Shakira y Antonio de la Rúa siguieron trabajando juntos de forma profesional, pero no por mucho tiempo.

¿Qué pasó entre Shakira y Antonio de la Rúa?

Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja, pero tras decirse que la relación terminó en buenos términos, vino una demanda por parte del empresario.

En 2012 Antonio de la Rúa demandó a Shakira por mil 800 millones de pesos -tras terminar su relación laboral- argumentando la intervención que tuvo en la carrera de la cantante por años.

Shakira con Antonio de la Rúa. (Especial)

Todo parece indicar que Antonio de la Rúa creyó no haber obtenido lo suficiente por el crecimiento que logró en la carrera de Shakira.

Y es que Antonio de la Rúa aseguraba que tenía un acuerdo de “sociedad implícita” con Shakira, por lo que le correspondía parte de lo generado por la cantante cuando trabajaron juntos.

Ante ello, la cantante colombiana negó los dichos de su exmanager asegurando que nunca hubo un documento formal de la negociación como “sociedad implícita”.

Pese a que Antonio de la Rúa la demandó en Estados Unidos y Suiza, no ganó ninguna de las peleas legales.

Antonio de la Rúa estuvo presente en el último concierto que Shakira tuvo en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, lo que llamó la atención por ser su exnovio.

El ex manager de Shakira fue captado entre el público de uno de los concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de la cantante, acompañado de su hija Zulú.

Ya hay video de Antonio de la Rua viendo como Shakira canta “Día de Enero” pic.twitter.com/kmxzzkqVdF — Shakira (@ShakiraVnezuela) August 30, 2025

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que el momento fue grabado cuando Shakira interpretaba Día de Enero y Antonio de la Rúa se mostraba pensativo.

Recordemos que Shakira ha hablado abiertamente de Día de Enero, contando que es una canción que escribió a Antonio de la Rúa.

Pese a que el manager de Shakira apenas fue captado entre el público, se dice que desde la primera parte del tour de la cantante él estuvo presente, pero en backstage.

La presencia de Antonio de la Rúa ha destado teorías de una posible reconciliación, pues días antes de que se le captara en el concierto de Shakira, comieron juntos acompañados de los hijos de ella.