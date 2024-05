¿Por qué Simón Vargas no pudo entrar a un antro? Vocalista de Morat habría sido rechazado por su vestimenta, todo esto mientras sonaba de fondo una canción de la banda.

A través de las redes sociales se ha viralizado otro caso de discriminación y racismo en un antro de la CDMX.

En esta ocasión el afectado fue nada más y nada menos que Simón Vargas -de 30 años de edad-, vocalista y bajista de la agrupación Morat.

Simón Vargas habría acudido a una fiesta a un bar de la CDMX, sin embargo nunca pensó que un pequeño detalle en su vestimenta haría que no lo dejarán pasar.

Y es que aunque se cambió de ropa, Simón Vargas no pudo entrar al establecimiento, sin importar que en el lugar estaban poniendo una canción de Morat.

¿Qué pasó con Simón Vargas, integrante de Morat, en un antro de la CDMX?

El nombre de Simón Vargas se ha viralizado en las redes sociales y no tiene nada que ver con la agrupación Morat, sino por un acto de clasismo y discriminación que habría sufrido en la CDMX.

Los hechos los dio a conocer Constanza Arroyo, cuñada de Simón Vargas, quien a través de las redes sociales contó como no lo habían dejado entrar al antro.

A través del video se reveló que los hechos ocurrieron en el antro Bárbaro Club House, ubicado en Hipódromo de las Américas en la colonia Lomas de Sotelo en Miguel Hidalgo, CDMX.

Este lugar había sido rentado para la celebración del cumpleaños del novio de Cons Arroyuelo.

“El día de hoy les traigo chisme y queja. Story time de cómo no dejaron pasar a mi cuñado a un antro porque no daba el perfil. Todo esto se remonta al viernes (17 de mayo) que mi novio rentó un antro para hacer su fiesta de cumpleaños” Constanza Arroyo

Todo iba transcurriendo con normalidad hasta que su hermana Nath Campos le habló para informarle que había un problema en la entrada ya que no los dejaban pasar.

En ese momento Cons Arroyuelo se dio cuenta que los trabajadores no querían dejar entrar a Simón Vargas, supuestamente porque no cumplía con el código de vestimenta.

Y es que Simón Vargas portaba una playera negra con transparencia.

“Y después de un par de horas de estar ahí, me escribe mi hermana que ya está en la puerta, pero que no los están dejando pasar. Y cuando salgo, al parecer el pedo era que mi cuñado traía esta playera” Constanza Arroyo

A pesar de que insistió en que dejaran pasar a Simón Vargas, los trabajadores señalaron que se reservaban el derecho de admisión, pese a que en el código del lugar no se mencionaba ninguna restricción sobre la prenda que usaba.

“Me dijeron que no cumplía con el código de vestimenta, pero como podemos ver aquí el código de vestimenta no dice absolutamente nada de su playera. A lo cual, después sale mi novio, sale el gerente del lugar y le preguntamos que qué está pasando, dijo ‘siendo esto un establecimiento privado, me puedo reservar el derecho de admisión’” Constanza Arroyo

Nath Campos y Simón Vargas (@nathcampost / Instagram)

Sin embargo, Simón Vargas tenía ropa en la cajuela por lo que decidió cambiarse la playera por una camisa para que pudiera entrar al establecimiento.

“¿Cómo vas a hacer un cumpleaños y no dejar pasar a la familia del cumpleañero? Dije ‘no me voy a pelear, es el cumpleaños de mi novio’. Resúltase ser que venían del aeropuerto y le dije ‘trae ropa en el coche, si se cambia la playera lo dejas pasar?’ Y me dijo que sí” Constanza Arroyo

Pese al cambio, los trabajadores no dejaron pasar a Simón Vargas alegando que no lucía “más fresa”.

“Se pone una camisa de botones y el cadenero dijo que el problema no era la camisa, sino que simplemente no daba el perfil para entrar al lugar, me dijo ‘más fresa’. Ah, somos abiertamente clasistas” Constanza Arroyo

Al final, decidieron irse a otro lugar para continuar con la celebración. Sin embargo, antes de partir, pusieron una canción del grupo Morat.

Y así se pudo ver en el video que empezó a sonar Cómo te atreves, una de las canciones más populares de Morat.

Nath Campos gritó al establecimiento: “Nos reservamos el derecho a que escuchen su canción”.

“Este respetable establecimiento se llama Bárbaro Club House, está en el Hipódromo por si querían saber a dónde no ir”, finalizó Cons Arroyuelo.

Usuarios han arremetido en contra del bar que le negó la entrada a Simón Vargas mientras ponían una canción de Morat

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales, por lo que el antro Bárbaro Club House ha recibido varias críticas.

Y es que en un video en donde promocionan el lugar, usuarios han aprovechado para tacharlos de clasistas.

En varios comentarios usuarios han resaltado la ironía de no dejar pasar a Simón Vargas, pero si ponen la música de Morat.

“Cómo que no dejaron entrar a Simón de Morat JAJA y ponían sus rolas”, “No dejaron pasar a Simón de Morat, pero si ponen su música, exijo que Simón les cobre por eso”, “Si voy con una playera de Morat donde aparece Simón, ¿si me dejan entrar o ne?”, señalaron algunos usuarios.

Otros usuarios han sido más irónicos al señalar que podrían rentar el lugar para hacer una reunión con música de Morat para que por fin los trabajadores los conozcan.

Hasta el momento Simón Vargas no se ha pronunciado sobre esta situación.