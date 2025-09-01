Tras cantar en el concierto de Shakira en CDMX, Belinda de 36 años de edad asegura que le encantaría tener una colaboración con la colombiana.

Y es que a través de un video de YouTube, Belinda dio a conocer las ganas que tiene de tener una colaboración con Shakira de 48 años de edad, quien recientemente se presentó en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

Esto dijo Belinda de una colaboración con Shakira tras cantar con ella en su concierto de CDMX

Durante una entrevista con el Programa Hoy , Belinda aseguró que “le encantaría” tener una colaboración con Shakira.

Pues durante la entrevista, el reportero le preguntó a Belinda que si la invitación de Shakira a compartir juntas el escenario, sería el primer paso a una colaboración, a lo cual la cantante respondió:

“Pues me encantaría” Belinda

Sin embargo, Belinda no ofreció más detalles sobre si es que han hablado de una posible colaboración o algo que las involucre.

Belinda manda una regalo especial a Shakira tras invitarla a su concierto en CDMX

El pasado 30 de agosto, Shakira se presentó en el Estadio GNP Seguros de CDMX, en donde la invitada sorpresa para cantar Día de enero fue nada más y nada menos que Belinda.

Y como acto de agradecimiento, Belinda decidió mandarle unas flores, siendo las peonías su elección junto con su perfume favorito, además de una tarjeta que decidió mantener en privado.

Cabe recordar que antes de su participación al lado de Shakira en el Estadio GNP Seguros y después de ella en CDMX, Belinda aseguró que el cantar junto a la colombiana era un sueño que se había hecho realidad.

Además los fans han revelado que les encantó la colaboración entre ambas, pidiendo ellos mismos una nueva canción de ambas, por lo que de momento, Belinda ha dejado la puerta abierta a ella.

Habrá que esperar para saber cuál es la opinión de Shakira y de hacerse realidad, saber cuándo podría salir.