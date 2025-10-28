Tras su escandalosa separación, la mansión en Barcelona que era de Shakira y Piqué tiene un nuevo dueño y es el centrocampista del F. C. Barcelona, Lamine Yamal.

El futbolista y actual novio de la cantante argentina Nicki Nicole ya cerró el trato e iniciado una serie de remodelaciones para lo que será su nuevo hogar.

¿Cuánto costó la mansión de Shakira y Piqué? Lamine Yamal y sus planes para la casa

Medios internacionales han confirmado que Lamine Yamal ahora vivirá donde inició el escándalo de infidelidad del también futbolista Gerard Piqué.

De acuerdo a la información que circula, la mansión rondaba entre 11 y 14 millones de euros. Mientras que el trato con el futbolista tardó cuatro meses en concretarse.

Lamine Yamal (Joan Monfort / AP)

Entre otras de las confirmaciones que se tienen de la nueva adquisición son los planes que Lamine Yamal tiene para la mansión.

Al parecer el futbolista busca hacer una remodelación muy ambiciosa.

Esto más que nada para convertir lo que solía ser una casa familiar en una donde ahora vive un deportista de élite.

Por lo que una de las mayores reformas serían en el gimnasio de la mansión.

Actualmente Shakira reside en Miami, Florida, junto a sus hijos Milan y Sasha. Llevan viviendo en la ciudad desde abril de 2023.

Por su parte, Gerard Piqué también se mudó a Miami desde principios de 2025. Esto para poder estar en contacto con los hijos que tuvo con la cantante.