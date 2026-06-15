Te contamos quién fue Jorge Luis Borges, escritor del que fecha de su muerte coincide con la de Gaspi, youtuber argentino.

Uno de los mayores referentes de la literatura sin duda es Jorge Francisco Isidoro Luis Borges.

¿Quién Jorge Luis Borges?

Jorge Luis Borges fue un escritor, poeta, ensayista y traductor argentino.

Se le considera como un autor clave de la literatura latinoamericana y universal por su obra.

Jorge Luis Borges (Jorge Luis Borges)

¿Qué edad tenía Jorge Luis Borges?

Al momento de su muerte, Jorge Luis Borges tenía 86 años. Nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina.

¿Quién es fue la esposa Jorge Luis Borges?

Jorge Luis Borges estuvo casado dos veces:

Elsa Astete Millán: de 1967 a 1970

María Kodama: abril 1986 hasta su muerte

¿Qué signo zodiacal era Jorge Luis Borges?

Por su fecha de nacimiento, Jorge Luis Borges pertenecía al signo zodiacal Virgo.

Jorge Luis Borges (Especial)

¿Cuántos hijos tuvo Jorge Luis Borges?

El escritor y poeta Jorge Luis Borges no tuvo hijos.

¿Qué estudió Jorge Luis Borges?

Jorge Luis Borges no realizó estudios universitarios. Cursó el bachillerato en el Collège de Genève en Suiza y se formó de manera autodidacta, aprendiendo varios idiomas.

Jorge Luis Borges (Especial)

¿En qué trabajó Jorge Luis Borges?

Se sabe que Jorge Luis Borges comenzó a publicar sus poemas y ensayos desde 1921 .

Borges combinó su carrera literaria mientras trabajaba como bibliotecario, profesor y conferencista.

Para 1955 sería nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires.

Algunos de los libros más conocidos de Jorge Luis Borges son:

Fervor de Buenos Aires (1923)

Luna de enfrente (1925)

Inquisiciones (1925)

El tamaño de mi esperanza (1926)

El idioma de los argentinos (1928)

Cuaderno San Martín (1929)

Evaristo Carriego (1930)

Discusión (1932)

Historia universal de la infamia (1935)

Historia de la eternidad (1936)

Ficciones (1944)

El Aleph (1949)

Otras inquisiciones (1952)

El hacedor (1960)

El otro, el mismo (1964)

Para las seis cuerdas (1965)

Elogio de la sombra (1969)

El informe de Brodie (1970)

El oro de los tigres (1972)

El libro de arena (1975)

La rosa profunda (1975)

La moneda de hierro (1976)

Historia de la noche (1977)

La cifra (1981)

Nueve ensayos dantescos (1982)

La memoria de Shakespeare (1983)

Los conjurados (1985)

Nueva antología personal. Jorge Luis Borges

Fecha de muerte de Jorge Luis Borges coincide con la de Gaspi

El cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi, murieron el 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo en Río de Janeiro.

Tras la muerte de Oliver Tree y Gaspi, los fans del youtuber han encontrado diversas coincidencias.

La que más ha llamado la atención está en el video La vuelta de Gaspi, pues durante el minuto 6 con 14 segundos el youtuber hace referencia a Borges.

“Qué musiquita de mierda, igual yo me subo a un taxi y pretendo que el que maneja sea Borges, qué boludo,” dice Gaspi.

El clip ha generado sorpresa porque justamente el escritor Jorge Luis Borges murió un 14 de junio, pero de 1986, como Gaspar Prim Díaz.