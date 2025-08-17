El cara a cara entre Gala Montes vs Alana- de 24 años de edad- tuvo un momento tenso, ya que Adrián Marcelo fue tema en el pesaje de Supernova: Orígenes.

Sigue el cruce de declaraciones de Gala Montes- de 25 años de edad- y Alana previo a su combate en Supernova: Orígenes en el Palacio de los Deportes.

Adrián Marcelo es tema en el cara a cara de Gala Montes contra Alana en Supernova: Orígenes

Durante el pesaje de Supernova: Orígenes, Gala Montes y Alana volvieron a sacar el tema de Adrián Marcelo, de 35 años de edad.

Todo comenzó cuando Alana agradeció a su familia y novio por el apoyo que ha recibido para su combate.

Eso fue tomado de mala manera por Gala Montes, que de inmediato preguntó “¿Quién te dijo eso?, ¿Adrián Marcelo?"

🚨 Adrian Marcelo :

Por este clip donde la morra castrosa de #Alana agradece a su mamá para madrear a #Gala Montes.

🤡

Y la golpeadora de ancianas Gala Montes le responde: "¿Quién te dijo que dijeras eso, Adrian Marcelo?".

😭

Ya casi va un año y no supera a don cangrejo.

🦀#RT… pic.twitter.com/izEGDyymsk — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) August 17, 2025

Gala Montes sintió que Alana Flores estaba haciendo lo mismo que Adrián Marcelo cuando tuvieron un posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2024.

Recordemos que durante el reality show, Adrián Marcelo en vez de atacar a Gala Montes decidió mandar saludos y agradecer a su mamá.

Creando un momento incómodo con Gala Montes, a quién él youtuber señaló por violencia hacia su madre, Crista Montes.

Por ello, Gala Montes cuestionó las palabras de su contrincante, expresando que detrás de esas declaraciones estaba Adrián Marcelo.

No obstante, Alana aseguró que ella siempre era “apegada a su familia”.

Gala Montes contra Alana en Supernova: Orígenes (@supernovaboxing)

Gala Montes come pizza en pesaje de Supernova Orígenes y se burla de Alana

El pesaje Supernova Orígenes contó con varios momentos tensos entre Gala Montes y Alana que generaron más expectativas por la pelea.

Uno de ellos fue cuando antes de subir a la báscula, Gala se comió una rebanada de pizza burlándose de Alana. Para su combate las actriz y la youtuber pesaron esto:

Gala Montes: 68.5 kilogramos

Alana: 55.6 kilogramos

Una pizzita antes del evento estelar 🍕#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/C0IrLQL3nJ — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 17, 2025

Sin embargo, Alana Flores también tuvo oportunidad de ponerle más tensión al asunto imitando a Saúl Canelo Álvarez, de años de edad.

“La chinga de tu vida te voy a dar” dijo Alana Flores recordando las palabras de Canelo que se hicieron virales.

Por su parte, Gala Montes mencionó que por fin Alana se encontró con alguien que se le puso al “tú por tú” y que aprenderá pelear con una mexicana.